El actor Matthew Lawrence denuncia a un director de acoso sexual: "Me pidió que me quitase la ropa"

Aunque desde hace años parezca estar desaparecido del mapa, Matthew Lawrence fue el hijo mediano de Robin Williams en la mítica comedia Señora Doubtfire y formó parte de la serie Yo y el mundo, incluso estuvo a punto de ser una superestrella de Marvel. Sin embargo, su carrera se truncó por un episodio de acoso sexual.

Según ha contado en su podcast Brotherly Love, que presenta junto a sus hermanos Joey Lawrence, de 47 años, y Andrew Lawrence, de 35, vivió un episodio de acoso con un reputado director de cine por el que le expulsaron de su agencia de representación.

"Ha habido muchas ocasiones en mi vida en las que me han propuesto para un papel importante", ha empezado diciendo. "Perdí mi agencia de representación porque fui a una habitación de hotel, a la que no puedo creer que me enviaran, de un director ganador de un premio Oscar muy destacado que apareció en bata, me pidió que me quitase la ropa y dijo que necesitaba hacerme unas Polaroid", ha recordado el actor.

"Y después me dijo que si hacía X, Y y Z, sería el próximo personaje de Marvel", ha añadido. El intérprete ha recalcado que se negó a hacer lo que el cineasta, del que no ha revelado el nombre, le pedía: "Así que mi agencia me despidió por marcharme de aquella habitación".

Con su confesión, el actor ha denunciado la situación que viven los actores masculinos en la industria y, aunque ha valorado positivamente movimientos como el #MeToo ha calificado de un "doble rasero" la actitud que se tiene con los hombres y ha recordado casos como el de Terry Crews, de Brooklyn 99.

"En mi opinión, no han salido demasiados hombres a hablar de este problema en la industria", se ha quejado Lawrence. "Sé que, por supuesto, esto sea probablemente alrededor de un tercio de lo que pasan las mujeres, pero los hombres también pasan por esto… Creo que nuestra sociedad está menos preparada para escuchar que esta situación también sucede con hombres, como sucede con mujeres", ha añadido.

A pesar de que no han sido tan numerosas ni tan acusadas como en el caso de las denuncias a Harvey Weinstein, se han producido varias denuncias a directores o actores reputados por parte de actores entonces jóvenes. Fue el caso de Anthony Rapp hacia Kevin Spacey, James Van Der Beek, protagonista de Dawson Crece; o el actor Brendan Fraser, protagonista de La Ballena, quien denunció abuso sexual por parte de Philip Berk, el presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) en los Globos de Oro.