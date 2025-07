Alejandro Sanz revela la última petición que le hizo Antonio Flores: "Me arrepentiré toda la vida"

Anadolu via Getty Images

La muerte de Antonio Flores por sobredosis de barbitúricos en 1995, solo dos semanas después del fallecimiento de su madre, Lola Flores, marcó un antes y un después en la música española.

Este 2025 se cumplen 30 años de este trágico momento y se han lanzado diversas propuestas para recordarle, entre ellas el documental Flores para Antonio dirigido por Isaki Lacuesta y Elena Molina, que cuenta con la participación de su hija, la actriz Alba Flores, y de sus hermanas, las artistas Rosario y Lolita Flores y se estrenará el próximo 10 de octubre en cines.

También conmemorando esta efeméride, Alba Flores ha hablado para la revista Esquire con algunas de las figuras de la música con las que su padre tenía una estrecha relación, entre ellas nombres como Joan Manuel Serrat, Ana Belén o Alejandro Sanz.

Precisamente ha sido Sanz quien le ha revelado a Flores en su charla con Esquire, cuál fue su última conversación el día antes de su muerte. "Yo hablé el día anterior con él. Me dijo que fuera a la cabaña de El Lerele, pero no fui… Me arrepentiré toda mi vida", ha recordado.

Asimismo Sanz ha destacado la virtuosidad artística de Flores y su capacidad para "ser único". "Su virtud como músico eran los trazos sueltos, la belleza desnuda, la simpleza de lo verdadero, la personalidad que mostraba en todo lo que hacía. Era el último mohicano, el lobo solitario, la pasión contenida y su facilidad para contar las cosas. Su mejor virtud era ser único", ha enfatizado.

Sanz ha destacado su buena relación, así como la sinergia que se generaba entre ambos a nivel creativo. "Cada vez que compartíamos una canción se generaba un ambiente casi místico, de respeto, de admiración, de disfrute de los sentidos. Tenía esa habilidad para transmitir una fuerza rara, tierna y decidida a la vez", ha explicado, pero ha recordado que lo mejor para él eran sus momentos más íntimos.

"Mis ratos favoritos eran cuando después de un sarao me llevaba en su coche a mi casa, no importaba la hora… Ahí teníamos conversaciones que atesoro como joyitas en forma de recuerdo", ha explicado.