Alfonso Goizueta: "No he estado afiliado al PP ni me afiliaré nunca"

“Es curioso porque me han dicho que alguien del jurado, cuando leyó mi novela, dijo: ‘Esto seguro que lo ha escrito una persona muy mayor”, cuenta a El Huffpost con una sonrisa Alfonso Goizueta, finalista del Premio Planeta 2023. Y no, no es una persona mayor, es un joven de solo 23 años que acaba de doctorarse en Relaciones Internacionales por King’s College London.

Asegura que desde la noche del 15 de octubre “sigue en shock”, pero que lo está viviendo todo con mucha curiosidad. Hacía sólo días que había deshecho la maleta cuando le anunciaron que tenía que estar presente en esa cena porque había sido seleccionado por el jurado como finalista. “Esto es un espaldarazo para empezar así una carrera literaria. Es una gozada, es una maravilla”, que le permite acercarse al sueño de ser escritor.

La sangre del padre es el título de la obra que presentó al certamen, una novela histórica que tiene como protagonista a Alejandro Magno. La inspiración para escribirlo le llegó a partir de un cuadro: Las reinas de Persia a los pies de Alejandro, del pintor francés del siglo XVII, Charles Le Brun Bloom. “Ese era el momento del que quería escribir porque me parece lo más bonito del mundo. Los dos mundos, el occidental y el oriental, dándose la mano. Alejandro adoptando a la familia de su enemigo en vez de esclavizar o ejecutarla como hubiera sido casi lo esperable que se hiciera en aquella época. Y me parecía, me parecía precioso ese momento”.

La idea inicial fue hacer un cuento del instante en el que Alejandro adopta a una madre distinta de la que tiene; pero el resultado final es una novela de 405 páginas. “Alejandro tiene esta cosa de estar siempre a caballo entre la leyenda y el mito, y cuesta mucho diferenciar donde acaba el mito y dónde empieza el hombre”, explica. “El personaje real es muy difícil de encontrar, porque no tenemos fuentes que nos hablen de él. El de mi novela no es el personaje real, pero es verosímil, que esa es la clave de la novela, ofrecer con una historia verosímil sobre lo que pudo haber sido. ¿Cómo podría haber sido este chico, este joven de 20 años en su devenir?”.

Asegura Goizueta que al lector le va a sorprender la parte más humana de Alejandro porque “no deja de ser un chico de 20 años, con los problemas que puede tener un chico de 20 años que son problemas atemporales". Además, cree que también van a sorprender muchísimo ellas, las mujeres persas y griegas que había detrás de estos grandes hombres y “que muchas veces eran las que movían los hilos de la política”: “Hay unos personajes femeninos muy fuertes en esta novela, que normalmente una novela histórica parece que solo tiene guerreros”.

Nombres como Santiago Posteguillo, Premio Planeta 2018, Juan Eslava Galán, también ganador del certamen en 2017, son algunos de los autores de novela histórica que han colocado sus novelas entre las más vendidas y que han contribuído al gran momento del género. "Yo la verdad que no escribo novela histórica porque piense que tiene más salida comercial, ni mucho menos", afirma el finalista que sí reconoce sentir fascinación por ella: "Es una forma de tratar la historia sin la frialdad de la ciencia académica, de la historiografía".

Este 8 de noviembre, el libro llegó a las estanterías de las librerías de toda España y el escritor tiene por delante una intensa gira de promoción con la que está encantado y que vive con ilusión. Hasta ahora, la experiencia le está resultando positiva y sólo le pone un 'pero'.

Aquella noche del 15 de octubre, tras conocerse el fallo del jurado, muchos titulares comenzaron a destacar el supuesto vínculo del joven con el PP y especialmente con la presidenta de la Comunidad de Madrid; incluso se refirieron a él como ‘el chico de Ayuso’. A ella no la conoce y tampoco está afiliado al PP: “Yo tenía un blog que leían 50 personas, 40 personas, 20 personas... donde escribía de política. Escribí sobre millones de cosas, atizando al PP, atizando al PSOE, o sea, siendo muy crítico con todo el mundo. Y entonces ese fue un artículo que escribí cuando sucedió toda la crisis del PP del año 2022 y yo di mi opinión sobre lo que estaba pasando. Se titulaba Una reflexión sobre Ayuso o algo así". Matiza entonces que esto es lo único negativo que le ha traído el premio, porque no es verdad, “no he estado afiliado al PP ni me afiliaré nunca”.