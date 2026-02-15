Mar Mezcua, investigadora, madre de tres hijos y cazadora de galaxias: "A las niñas les diría que no tengan miedo" 

En muchas familias, las profesiones que se salen del catálogo tradicional suelen ser mal percibidas. "¿De qué vas a vivir?" o "¿Piensas que vas a poder subsistir dedicándote a eso?" son preguntas recurrentes de padres conservadores que cuestionan las decisiones laborales de sus hijos.

Sin embargo, el molde de estudiar por imposición familiar está quedando atrás. Desde hace años, la juventud demuestra una mayor autonomía y las profesiones clásicas ya no son necesariamente las más demandadas por las nuevas generaciones.

La científica española Mar Mezcua, en una entrevista para el pódcast Vidas Ajenas conducido por Javi Rodríguez, profundiza en esta realidad y en su apasionante labor como astrónoma observacional. Mezcua enfatiza que su interés por la ciencia despertó a una edad muy temprana.

"Tenía 13 años, una tarde después del cole llegué a casa, eso que te pones a ver dibujos y, pasando de canal, en la tele salían agujeros negros y galaxias; era un documental científico, y salía gente hablando y me acuerdo que salía un señor y me acuerdo que ponía 'Funalito de tal - doctor en astrofísica'", recuerda Mezcua. Desde ese momento, ella tuvo claro que quería ejercer dicha profesión.

Para los jóvenes, y especialmente para las niñas que sienten curiosidad por la astronomía, Mezcua tiene un consejo directo. "A las niñas les diría que si es algo que les interesa, que les gusta, que no tengan miedo a no hacerlo porque quizás es raro o abstracto. Puedes hacer investigación, pero también puedes tener una familia,tener hobbies, salir con tus amigos, viajar; todo es compatible", afirma.

La clave está en no dejar que los prejuicios limiten el potencial vocacional.

Una reflexión vital

Esta profesión también le ha brindado una importante reflexión vital: la capacidad de relativizar. "Al final, a veces le das importancia en tu día a día a cosas que luego miras al cielo y dices: 'Es que no somos nada'", sostiene.

"Es que es así: en el universo no somos nada y pensamos que nuestras cosas son las más importantes del mundo, pero todo es muy relativo; es que somos un punto superpequeño y la duración de nuestra vida, de nuestra existencia, es nada, es cero, comparado con toda la historia del universo. Aprendes un poco a ver las cosas quizás desde fuera y no darles tanta importancia a tonterías que no valen la pena", añade.

Los agujeros negros no son un gran peligro para la humanidad

Finalmente, la astrónoma aprovecha para desmitificar el peligro de los agujeros negros, a menudo percibidos como una amenaza inminente para la humanidad. "Gracias a que estamos investigando agujeros negros y sabemos cómo funcionan, sabemos que no nos va a pasar nada aunque estuviésemos cerca de un agujero negro; para que nos afectase, tendríamos que estar realmente muy muy muy cerca", aclara.

Como dato curioso para entender las escalas de estos objetos, explica que si la Tierra se convirtiera repentinamente en un agujero negro —un fenómeno relacionado con el radio de Schwarzschild—, su fuerza gravitatoria solo devoraría la materia que se encontrara a unos 3 centímetros de distancia.