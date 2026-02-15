Josep, de vender sobras en un mercadillo a facturar 800 millones: "Vivo igual que hace 20 años, nunca he estrenado un coche en mi vida"

La sociedad, en términos generales, tiende a asociar la obtención de riqueza con la adquisición de bienes materiales y la búsqueda de un estilo de vida mucho más cómodo y exclusivo. Sin embargo, existen excepciones notables de personas que, a pesar de generar una enorme cantidad de dinero, deciden no cambiar ni un ápice de su día a día.

Josep Ametller es paradigma de esta filosofía. El empresario catalán ha profundizado sobre su visión de la vida y los negocios en una reciente entrevista para los micrófonos del pódcast Itnig.

Un negocio con raíces familiares

Jordi y Josep son los dos hermanos que fundaron Ametller Origen en 2001. Se trata de una empresa de alimentación española que, a pesar de tener solo 25 años de existencia formal, hunde sus raíces mucho más atrás en el tiempo.

Según recuerda el propio Josep, su historia en el mundo del retail comenzó de la forma más modesta posible en Vilafranca del Penedès. "Mis padres, junto a mis hermanos mayores, empezaron con una paradita de un metro o dos en el mercado ambulante los sábados por la mañana en Vilafranca del Penedés; vendían las cosas que sobraban de casa. Tomate, las judías; luego mi padre puso una pequeña granja de gallinas y también, pues, vendíamos los huevos.", recuerda Ametller.

Josep confiesa que aquella experiencia infantil fue determinante para su futuro. "Creo que en mi caso particular inoculó en mi ADN una vocación. A partir de los 10-12 años ya empezaba yo a ayudar también a mis hermanos. Aquello inoculó en mí una vocación: de mayor me gustaría hacer esto", complementa.

Ametller subraya la felicidad que percibía en los clientes que visitaban aquel humilde puesto familiar. "El cliente volvía la semana siguiente y estaba muy agradecido porque veía y notaba y sentía que aquellos frutos eran distintos; aquello para mí era mágico", añade.

Una vida marcada por la austeridad

El éxito de Ametller Origen ha sido exponencial con el paso del tiempo, llegando a facturar el año pasado la cifra de 800 millones de euros. No obstante, el propio cofundador recalca que su estilo de vida no ha cambiado para nada y hace hincapié en lo importante que es para él educar a sus hijas con valores firmes como la humildad y la austeridad.

Su convicción es tal que se niega a vender la empresa, aunque reciban ofertas millonarias, argumentando que no sabrían qué hacer con tanto capital porque ni siquiera saben gastarlo. "Nosotros vivimos como vivíamos hace 20 años, nos gusta vivir así y ser austeros como siempre lo fuimos", sostiene.

Josep concluye su reflexión asegurando que mantiene la misma austeridad en todos los aspectos, desde la ropa que viste hasta su forma de viajar. "No sé hacerlo de otra manera y tampoco creo que me haga falta. Incluso creo que sea una manera de educar a mis hijas. Porque no hay mejor manera de educar que predicar con el ejemplo", concluye.