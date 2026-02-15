Juan, mecánico jubilado, empezó a correr a los 66 años y ahora es campeón del mundo a los 80: "Cuando ves que no necesitas a nadie, es muy bonito"

La salud y la longevidad son conceptos que cobran cada vez más relevancia en nuestra sociedad. Muchos tienen la intención de incorporar nuevos hábitos a su día a día para lograr un estilo de vida más saludable, sin embargo, a menudo el miedo o la inseguridad frenan la acción.

¿Te sientes demasiado mayor para empezar a practicar deporte? ¿Tienes temor al qué dirán? Los expertos recomiendan con énfasis realizar actividad física sin importar la edad, ya que es la herramienta más eficaz para cuidar nuestra salud, tanto a nivel físico como mental.

El ejemplo de Juan López

Un ejemplo extraordinario de esta filosofía es Juan López, un hombre de 82 años que dedicó gran parte de su existencia a reparar coches y maquinaria agrícola. Este toledano entregó su vida profesional a la mecánica hasta el momento de su jubilación.

En una entrevista para el pódcast El Cascarón de Nuez, López repasa sus inicios tardíos en el atletismo y comparte una reflexión vital muy necesaria.

Fue un familiar quien le introdujo en el mundo del deporte. "Tengo un primo mío, Fermín Cano, que siempre tuvo la intención de hacer el Camino de Santiago conmigo. Estando yo trabajando no podía, así que le dije: 'Cuando me jubile, te prometo que lo hago'". Y cumplieron su palabra. Primero realizaron una prueba de 100 km y, al año siguiente, se lanzaron a por el reto mayor: los 800 km desde Saint-Jean-Pied-de-Port, en Francia, hasta Santiago de Compostela.

"Ahí empezó un poco mi afición, hasta que una hija mía me sugirió que, en vez de andar, me pusiera a correr para emplear menos tiempo en los entrenamientos", recuerda López.

Inicialmente, Juan pensaba que no iba a ser capaz de correr dada su avanzada edad. "Yo le decía a mi hija que no iba a poder correr porque me ponían un minuto y lo tenía que dejar porque me asfixiaba. Ella me dijo: 'Tú empieza poquito a poco, ve alargando' y así es como empecé desde cero", recuerda.

Fue de esta manera como López fue mejorando su rendimiento deportivo hasta llegar a la competición. "Ya con los 70 empecé a competir; en Mérida fue mi primer campeonato, era un cross para el nacional y quedé campeón de España, entonces me iba dando un poquito de confianza", agrega.

"A partir de los 70 fui mejorando y mi mejor año fue cuando cumplí los 75. Entrené muy rigurosamente con mi entrenador, Ricardo", detalla.

La importancia del deporte en la sociedad

López tiene muy claro que el deporte es fundamental para lograr o mantener un buen estado de salud. "Lo que pretendemos principalmente es eso, que hay que moverse y, cuando se es mayor, con más motivo", afirma.

"No vale de nada no tener calidad de vida; supongo que te deprimes más. En cambio, cuando ves que no necesitas a nadie e incluso puedes estar ayudando a otros, pues es muy bonito", concluye.