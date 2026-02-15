Una española que vive en Finlandia dice cuánto paga por la calefacción y algunos ya se plantean mudarse allí

Finlandia es uno de los países más fríos de Europa, llegando a alcanzar temperaturas inferiores a los 40 grados centígrados bajo cero en los territorios situados más al norte del país. Teniendo esto en cuenta, a más de uno se le habrán quitado las ganas de visitarlo.

No obstante, hay españoles que viven allí durante todo el año, por lo que acostumbrarse al frío es todo un reto para ellos.

Una chica española ha contado cuánto paga de calefacción en un piso compartido. "No pagamos absolutamente nada y te estaría diciendo la verdad, pero también te estaría mintiendo", asegura, para justo después explicarlo con detalle.

"La realidad es que sí que pagamos, pero no pagamos como tal una factura al mes, sino que el precio va incluido en el alquiler de la casa. Y esto es algo que no tenía ni idea, pero he hecho un poco de reset así que te lo cuento", explica esta española residente.

Alrededor de unos 40 euros al mes

Tal como señala esta chica, en Finlandia "no puedes apagar o desconectar la calefacción" porque "es algo que va constantemente" La alternativa, por lo tanto "es ajustar la temperatura con estas manivelas": "El cinco es el máximo y lo puedes ir cerrando hasta cero".

"Yo soy un poco friolera así que lo tengo a cinco siempre. Eso no significa que caliente más rápido, sino que es como la temperatura constante a la que se mantiene el ambiente, que suelen ser entre 20, 22 grados", cuenta la chica española.

"¿Cuál es el precio entonces? Yo he hecho alguna investigación y pues te voy a hablar de precios. Por ejemplo, en un bloque de viviendas como este, pues los precios por metro cuadrado pueden estar alrededor de los 50 céntimos por metro cuadrado. Entonces aquí aproximadamente 45m², pues depende de condiciones, lo podemos dejar en 40 y esto supone pues alrededor del 3%-3,5% de la renta del apartamento", revela.

Así pues, "un piso de unos aproximadamente 45m² puede suponer unos €40 de calefacción al mes", concluye esta española, que hace un análisis muy concreto de cómo funciona el sistema de calefacción en su país de residencia.