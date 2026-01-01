Se adentran en la isla solitaria en busca de serpientes y encuentran una nueva especie elegante de comportamiento inusual

Por muchos años que pasen, la naturaleza nunca deja de sorprendernos. En la Isla Misima, perteneciente a Papúa Nueva Guinea, se ha descubierto una nueva especie de serpiente de comportamiento inusual.

El hallazgo, realizado por el herpetólogo de la Universidad de Michigan (EEUU) Fred Kraus y que tuvo lugar durante una investigación sobre las poblaciones de reptiles de la provincia de Milne Bay, ha sido publicado en la revista científica Zootaxa.

La serpiente ha sido denominada como Dendrelaphis atra. Fred Kraus ha definido a la nueva especie como un reptil elegante, de color completamente negro y con unos ojos oscuros y profundos. De hecho, "atra" deriva del latín ater, que significa negro.

Precisamente la coloración es la característica que convierte al reptil Dendrelaphis atra en una especie totalmente diferente en comparación con el resto de serpientes conocidas hasta el momento.

En concreto, cuando es adulta, la serpiente cuenta con una piel casi completamente negra, un rasgo que es poco común en su género. Sin embargo, las crías nacen con tonos más claros y se oscurecen a medida que crecen, un fenómeno al que se le conoce como melanización ontogenética.

Los científicos apuntan a que esa característica no se da por una simple cuestión de azar y que podría deberse a función ecológica o conductual. No obstante, serán necesarias más investigaciones para poder comprender cuál es la función que desempeña la melanización ontogenética en las serpientes Dendrelaphis atra.

Gran capacidad de adaptación a distintos entornos

Cabe que aunque los primeros ejemplares de estos reptiles fueron encontrados en una zona en la que se ha llevado a cabo una intensa actividad de extracción de oro, posteriormente también se ha hallado a esta nueva especie en crestas forestales e incluso en los jardines de zonas habitadas.

Por lo tanto, la serpiente Dendrelaphis atra es un animal que posee una gran capacidad de adaptación a distintos entornos.