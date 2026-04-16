Ariana Grande sorprende al aparecer en el tráiler de 'Ahora los suegros son ellos', la nueva entrega de la saga de los Focker

La saga Los padres de ella regresa con una cuarta entrega que se estrenará este año en cines. En esta ocasión, la historia se centra en Henry, el hijo de Greg y Pamela Focker—interpretados Ben Stiller y Skyler Gisondo—, que empieza una relación con Olivia Stone, personaje al que da vida Ariana Grande.

Olivia parece ser una chica normal, pero en una cena familiar confiesa que trabajó para el FBI y que fue entrenada para entender la mente humana. A partir de ese momento, Greg sospecha de ella y pone todos sus esfuerzos en revelar la verdadera identidad de la nueva novia de su hijo. Como en las anteriores entregas de la famosa saga, el conflicto de la trama nace de la desconfianza dentro del núcleo familiar.

La comedia está asegurada con el regreso de Robert De Niro, Owen Wilson, Blythe Danner y Teri Polo. Además, la película está escrita y dirigida por John Hamburg, guionista de la franquicia y responsable de los momentos más divertidos.

15 años después

Según el medio especializado The Hollywood Reporter, en relación al tiempo transcurrido entre entregas, Stiller bromeó: “Un descanso de 15 años totalmente intencional entre las películas tres y cuatro”. Y es que los años han pasado para todos ellos, pero el actor reconoció que se ve a sí mismo como “el nuevo De Niro de la franquicia”.

“No digas eso. Es muy irrespetuoso”, reaccionó De Niro en tono humorístico. “Es una comparación muy poco favorecedora que me obliga a defender mi honor.”