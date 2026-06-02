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Arturo, profesor, señala por qué el nivel educativo ha bajado: "No por capacidad, sino por los hábitos de estudio"
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Arturo, profesor, señala por qué el nivel educativo ha bajado: "No por capacidad, sino por los hábitos de estudio"

El docente, que comparte reflexiones educativas en TikTok a través de la cuenta @estotambieneseducar, apunta a las pantallas, la dificultad para mantener la atención y una menor exigencia académica como algunas de las claves del problema.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Un menor jugando con pantallas
Un menor jugando con pantallas.Mikael Svensson

¿Está bajando el nivel educativo? Es una pregunta que aparece una y otra vez en debates sobre enseñanza, redes sociales y conversaciones entre padres y profesores. Para Arturo, docente y creador de contenido en TikTok bajo la cuenta @estotambieneseducar, la respuesta es clara: sí. Pero no por las razones que muchos creen.

En un vídeo que acumula miles de visualizaciones, el profesor lanza una reflexión que ha generado un intenso debate entre estudiantes, familias y docentes.

"Voy a decir algo incómodo y es que sí creo que el nivel educativo está bajando", comienza afirmando.

Sin embargo, rápidamente introduce un matiz que considera fundamental.

"No creo que los alumnos sean más tontos"

Frente a quienes atribuyen el problema a las nuevas generaciones, Arturo rechaza esa idea de forma contundente. "No creo que las nuevas generaciones tengan menos capacidad. No creo que sean menos inteligentes", asegura.

A su juicio, la diferencia está en otro lugar. Lo que observa en las aulas es que muchos estudiantes llegan con peores hábitos de estudio y de trabajo que hace años.

El impacto de las pantallas

Entre los factores que menciona aparece uno especialmente recurrente en el debate educativo actual: la dificultad para mantener la atención. "Cada vez cuesta más concentrarse, cada vez cuesta más estudiar sin mirar el móvil, cada vez cuesta más aburrirse", explica.

Según sostiene, estas dificultades no aparecen de repente durante la adolescencia, sino que son consecuencia de años creciendo rodeados de pantallas, móviles, consolas y estímulos constantes.

También menciona la cultura de la gratificación inmediata, que dificulta desarrollar habilidades relacionadas con el esfuerzo sostenido y la paciencia que exige el aprendizaje.

"No toda la culpa es de las familias"

El profesor evita cargar toda la responsabilidad sobre los padres.

De hecho, considera que el propio sistema educativo tiene una parte importante de responsabilidad en la situación actual. "Cada vez cuesta más suspender, cada vez cuesta más exigir, cada vez cuesta más poner límites", afirma.

En su opinión, esta tendencia ha terminado generando alumnos que avanzan de curso con carencias acumuladas y dificultades que no siempre se corrigen a tiempo.

Entre los ejemplos que cita aparecen las faltas de ortografía normalizadas, tareas sin realizar o exámenes simplificados para evitar malos resultados académicos.

La reflexión que más debate ha generado

La parte final del vídeo es la que más comentarios ha provocado entre los usuarios.

Para Arturo, el problema principal no es que los estudiantes hayan cambiado, sino que lo han hecho los hábitos y las expectativas. "El problema no es que los alumnos hayan cambiado. El problema es que han cambiado los hábitos y al mismo tiempo hemos bajado las exigencias", sostiene.

Y concluye con una reflexión que resume toda su tesis: "Ayudar a un alumno no es exigirle menos; es enseñarle a esforzarse más".

Un mensaje que ha reabierto un debate tan antiguo como actual sobre el papel de las familias, la tecnología, el sistema educativo y la cultura del esfuerzo en las aulas.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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