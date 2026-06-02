Arturo, profesor, señala por qué el nivel educativo ha bajado: "No por capacidad, sino por los hábitos de estudio"

¿Está bajando el nivel educativo? Es una pregunta que aparece una y otra vez en debates sobre enseñanza, redes sociales y conversaciones entre padres y profesores. Para Arturo, docente y creador de contenido en TikTok bajo la cuenta @estotambieneseducar, la respuesta es clara: sí. Pero no por las razones que muchos creen.

En un vídeo que acumula miles de visualizaciones, el profesor lanza una reflexión que ha generado un intenso debate entre estudiantes, familias y docentes.

"Voy a decir algo incómodo y es que sí creo que el nivel educativo está bajando", comienza afirmando.

Sin embargo, rápidamente introduce un matiz que considera fundamental.

"No creo que los alumnos sean más tontos"

Frente a quienes atribuyen el problema a las nuevas generaciones, Arturo rechaza esa idea de forma contundente. "No creo que las nuevas generaciones tengan menos capacidad. No creo que sean menos inteligentes", asegura.

A su juicio, la diferencia está en otro lugar. Lo que observa en las aulas es que muchos estudiantes llegan con peores hábitos de estudio y de trabajo que hace años.

El impacto de las pantallas

Entre los factores que menciona aparece uno especialmente recurrente en el debate educativo actual: la dificultad para mantener la atención. "Cada vez cuesta más concentrarse, cada vez cuesta más estudiar sin mirar el móvil, cada vez cuesta más aburrirse", explica.

Según sostiene, estas dificultades no aparecen de repente durante la adolescencia, sino que son consecuencia de años creciendo rodeados de pantallas, móviles, consolas y estímulos constantes.

También menciona la cultura de la gratificación inmediata, que dificulta desarrollar habilidades relacionadas con el esfuerzo sostenido y la paciencia que exige el aprendizaje.

"No toda la culpa es de las familias"

El profesor evita cargar toda la responsabilidad sobre los padres.

De hecho, considera que el propio sistema educativo tiene una parte importante de responsabilidad en la situación actual. "Cada vez cuesta más suspender, cada vez cuesta más exigir, cada vez cuesta más poner límites", afirma.

En su opinión, esta tendencia ha terminado generando alumnos que avanzan de curso con carencias acumuladas y dificultades que no siempre se corrigen a tiempo.

Entre los ejemplos que cita aparecen las faltas de ortografía normalizadas, tareas sin realizar o exámenes simplificados para evitar malos resultados académicos.

La reflexión que más debate ha generado

La parte final del vídeo es la que más comentarios ha provocado entre los usuarios.

Para Arturo, el problema principal no es que los estudiantes hayan cambiado, sino que lo han hecho los hábitos y las expectativas. "El problema no es que los alumnos hayan cambiado. El problema es que han cambiado los hábitos y al mismo tiempo hemos bajado las exigencias", sostiene.

Y concluye con una reflexión que resume toda su tesis: "Ayudar a un alumno no es exigirle menos; es enseñarle a esforzarse más".

Un mensaje que ha reabierto un debate tan antiguo como actual sobre el papel de las familias, la tecnología, el sistema educativo y la cultura del esfuerzo en las aulas.