EE.UU dispara contra un petrolero que se dirigía al principal puerto petrolero de Irán y eleva la tensión en el Golfo

El petrolero Luojiashan, anclado en Mascate (Omán) ante las amenazas de cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán, el 7 de marzo de 2026.

La tensión entre Estados Unidos e Irán ha sumado un nuevo capítulo en aguas del Golfo Pérsico. Las fuerzas armadas estadounidenses confirmaron este martes que atacaron con un misil a un petrolero que se dirigía hacia la isla de Kharg, el principal puerto petrolero iraní, dentro del bloqueo marítimo que Washington mantiene sobre los accesos a los puertos de la República Islámica.

Según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), el buque, identificado como M/T Lexie y con bandera de Botsuana, navegaba por aguas internacionales cuando fue interceptado por fuerzas estadounidenses.

El motivo de la actuación, según la versión oficial estadounidense, fue que la embarcación ignoró repetidamente las instrucciones y advertencias emitidas durante un periodo de 24 horas.

Un misil contra la sala de máquinas

La operación terminó con el lanzamiento de un misil Hellfire contra la sala de máquinas del petrolero. El impacto no hundió la embarcación, pero sí logró inmovilizarla e impedir que continuara su viaje hacia Irán.

Centcom explicó que el objetivo era desactivar el buque y evitar que alcanzara la isla de Kharg, una infraestructura estratégica para la economía iraní y uno de los principales puntos de salida del petróleo del país.

El bloqueo que ya afecta a más de un centenar de barcos

La actuación forma parte del bloqueo marítimo que Estados Unidos puso en marcha el pasado 13 de abril sobre el tráfico de entrada y salida de los puertos iraníes.

Desde entonces, según datos facilitados por el propio Pentágono, las fuerzas estadounidenses han inmovilizado seis buques comerciales y han obligado a cambiar de rumbo a otros 122.

Todo ello ocurre mientras oficialmente continúa el alto el fuego alcanzado entre Washington y Teherán hace semanas y mientras ambos países mantienen abiertos contactos para intentar cerrar un acuerdo más amplio.

Las negociaciones siguen en el aire

La operación se produce apenas unas horas después de que Donald Trump negara públicamente que las negociaciones con Irán estuvieran suspendidas, después de que medios iraníes afirmaran lo contrario.

Al mismo tiempo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dejó claro este martes ante el Congreso que Washington no contempla levantar las sanciones contra Irán aunque se produzcan avances en otros frentes, incluida una eventual reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

El incidente muestra hasta qué punto la situación sigue siendo extremadamente delicada. Mientras diplomáticos y negociadores intercambian propuestas para intentar consolidar la paz, los movimientos militares continúan multiplicándose en una de las zonas más sensibles del planeta para el comercio mundial de energía.