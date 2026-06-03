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EE.UU dispara contra un petrolero que se dirigía al principal puerto petrolero de Irán y eleva la tensión en el Golfo
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EE.UU dispara contra un petrolero que se dirigía al principal puerto petrolero de Irán y eleva la tensión en el Golfo

Washington asegura que el buque ignoró durante 24 horas las órdenes de sus fuerzas armadas.

Israel Molina Gómez
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El petrolero Luojiashan, anclado en Mascate (Omán) ante las amenazas de cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán, el 7 de marzo de 2026.
El petrolero Luojiashan, anclado en Mascate (Omán) ante las amenazas de cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán, el 7 de marzo de 2026.Benoit Tessier / Reuters

La tensión entre Estados Unidos e Irán ha sumado un nuevo capítulo en aguas del Golfo Pérsico. Las fuerzas armadas estadounidenses confirmaron este martes que atacaron con un misil a un petrolero que se dirigía hacia la isla de Kharg, el principal puerto petrolero iraní, dentro del bloqueo marítimo que Washington mantiene sobre los accesos a los puertos de la República Islámica.

Según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), el buque, identificado como M/T Lexie y con bandera de Botsuana, navegaba por aguas internacionales cuando fue interceptado por fuerzas estadounidenses.

El motivo de la actuación, según la versión oficial estadounidense, fue que la embarcación ignoró repetidamente las instrucciones y advertencias emitidas durante un periodo de 24 horas.

Un misil contra la sala de máquinas

La operación terminó con el lanzamiento de un misil Hellfire contra la sala de máquinas del petrolero. El impacto no hundió la embarcación, pero sí logró inmovilizarla e impedir que continuara su viaje hacia Irán.

Centcom explicó que el objetivo era desactivar el buque y evitar que alcanzara la isla de Kharg, una infraestructura estratégica para la economía iraní y uno de los principales puntos de salida del petróleo del país.

El bloqueo que ya afecta a más de un centenar de barcos

La actuación forma parte del bloqueo marítimo que Estados Unidos puso en marcha el pasado 13 de abril sobre el tráfico de entrada y salida de los puertos iraníes.

Desde entonces, según datos facilitados por el propio Pentágono, las fuerzas estadounidenses han inmovilizado seis buques comerciales y han obligado a cambiar de rumbo a otros 122.

Todo ello ocurre mientras oficialmente continúa el alto el fuego alcanzado entre Washington y Teherán hace semanas y mientras ambos países mantienen abiertos contactos para intentar cerrar un acuerdo más amplio.

Las negociaciones siguen en el aire

La operación se produce apenas unas horas después de que Donald Trump negara públicamente que las negociaciones con Irán estuvieran suspendidas, después de que medios iraníes afirmaran lo contrario.

Al mismo tiempo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dejó claro este martes ante el Congreso que Washington no contempla levantar las sanciones contra Irán aunque se produzcan avances en otros frentes, incluida una eventual reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

El incidente muestra hasta qué punto la situación sigue siendo extremadamente delicada. Mientras diplomáticos y negociadores intercambian propuestas para intentar consolidar la paz, los movimientos militares continúan multiplicándose en una de las zonas más sensibles del planeta para el comercio mundial de energía.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

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Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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