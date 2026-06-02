'Minority Report' hecho realidad: una empresa china desarrolla una IA que predice quién se convertirá en disidente antes de que actúe

Como todo en esta vida, la inteligencia artificial (IA) puede ser una herramienta muy positiva para la sociedad o todo un peligro para la convivencia dependiendo del uso que se le dé a la nueva tecnología.

En China están tratando de llevar a la realidad la conocida película Minority Report (dirigida por Steven Spielberg), en la que un departamento de policía especializado detenía a personas antes de que cometieran crímenes basándose en unos mutantes psíquicos.

Lo que el régimen autoritario chino pretende hacer es poner en funcionamiento un sistema de IA que tenga la capacidad de predecir qué ciudadanos podrían convertirse en disidentes antes de que actúen.

Tal y como informa The New York Times, "la empresa china Geedge Networks comercializa una versión del Gran Cortafuegos, el software de vigilancia y censura que China utiliza para controlar la actividad en línea. Estas herramientas permiten a los gobiernos monitorear el tráfico de internet y detectar cuando alguien intenta eludir la censura tradicional".

Según un equipo de investigadores de la Universidad de Vanderbilt (EEUU), la compañía estaría trabajando en nuevos productos basados en IA cuyo cometido sería examinar los datos de ubicación y de uso de Internet de los ciudadanos del país con el objetivo de predecir quiénes podrían hacer o decir algo contrario a los intereses del Gobierno de Xi Jinping.

"Lo que China está haciendo es un anticipo de lo que puede ocurrir en cualquier lugar"

Respecto a estos planes de China para controlar a la población, el director del Laboratorio de Problemas Complejos del Instituto de Seguridad Nacional de Vanderbilt, Brett J. Goldstein, ha alertado de que "esto es lo que sucede cuando la vigilancia masiva se combina con la IA".

"Sin controles ni contrapesos, lo que China está haciendo con sus propios ciudadanos es un anticipo de lo que puede ocurrir en cualquier lugar donde estas herramientas se utilicen sin supervisión", ha advertido Brett J. Goldstein.