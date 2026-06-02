Junts reta a Feijóo a reunirse con Puigdemont e Iñaki López hace un resumen en una frase (y qué frase)

Continúan los intentos de Alberto Núñez Feijóo de conseguir apoyos para impulsar una moción de censura contra el actual Gobierno de España de Pedro Sánchez. Descartados los partidos situados a la izquierda del PSOE, solo quedarían dos posibles socios: Junts y el PNV.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha retado al presidente del PP a ir a Waterloo (Bélgica) a negociar con el líder del partido, Carles Puigdemont, en el caso de contar con una oferta "seria".

"El señor Feijóo si tiene una propuesta seria para una moción de censura instrumental y tiene una oferta para Junts, que no lo haga por los medios de comunicación y que, por lo tanto, nos lo explique. Feijóo sabe que nos tiene que explicar alguna cosa, esta reunión se tiene que hacer en Waterloo", expresó Turull en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Una frase que lo resume todo

En el programa vespertino de La Sexta, Más Vale Tarde, el copresentador Iñaki López ha resumido este reto en una frase que lo dice todo: "Pues es un trolleo en toda regla".

"Vaya con el humor catalán. Sospechamos que Junts sabe que Feijóo no irá, pero lo que sí ha conseguido es desplazar la presión que Feijóo había puesto sobre los catalanes, devolverla al líder de la oposición. Si quiere moción de censura, sabe que esto requiere una procesión... Y hacia Bélgica", ha rematado el presentador.

Sí ha habido respuesta por parte de Feijóo. A la salida de la reunión anual del Cercle d’Economia, celebrada en el Palau de Congressos de Catalunya, en Barcelona, los medios de comunicación le han preguntado por el reto de Junts, pero el líder del PP ha zanjado la cuestión con un escueto: "Vamos a hablar de cosas serias".

Reacciones a la búsqueda de apoyos de Feijóo

Lo cierto es que este intento de Feijóo de convencer a Cataluña de un cambio de Ejecutivo central ha generado diversas reacciones, como la del antropólogo Javier Aroca, siempre al pie de la actualidad, que ha descrito en Malas Lenguas, de TVE, que el líder de la oposición "está desesperado y ya no sabe qué hacer" para conseguir el apoyo necesario y suficiente.

Aroca lamenta esta postura de Feijóo y recuerda lo ocurrido en numerosos mítines de anteriores elecciones autonómicas, como las de Andalucía: "Bastaría con que se repasase el papel del PP en la reciente campaña en Andalucía para darse cuenta hasta qué punto hubo agresividad contra Cataluña y cómo se utilizaron todas las herramientas, entre otras, singularmente la del sistema de financiación, acusando a María Jesús Montero y convirtiendo muchos de los mítines del PP en un aquelarre contra Cataluña".