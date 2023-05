Así es el desconocido lugar de Canarias donde se ha rodado la última película de Netflix

Imagen del tráiler de 'The Mother', la última película de Jennifer López en Netflix

Netflix ha hecho público el avance de 'The Mother', la última película protagonizada por Jennifer López, que se estrenará el 12 de mayo a partir de las 8:00 h en la popular plataforma. Este filme, que promete ser un bombazo de acción, ha sido rodada en uno de los pueblos más desconocidos del sur de la isla de Gran Canaria.

En 'The Mother', Jennifer López representa a una asesina con formación militar que sale de su escondite para proteger a su hija, a la cual no conoce, de unos despiadados criminales sedientos de venganza. El rodaje no estuvo a salvo de imprevistos. Se vio interrumpido por un brote de COVID-19, lo que supuso la paralización del trabajo y la huida de Jennifer López y el resto de trabajadores para volver a las pocas semanas.

Entre el elenco de actores de la esperada película de Netflix se encuentran Jennifer López, Joseph Fiennes y Gael García Bernal. El filme está dirigido por Niki Caro, reconocida por dirigir la película de 'Mulán' y 'Tierra de hombres'.

Lugares de Gran Canaria donde se rodó 'The Mother'

En el trailer recién estrenado, aparece Monte León, una zona residencial situada en San Bartolomé de Tirajana que se distingue por su tranquilidad y la presencia de lujosas villas. Esta zona del sur de la isla destaca por su paisaje de contrastes, entre acantilados y riscos.

Pero Monte León no fue el único enclave del rodaje de la película de Netflix, sino que abarcó varios puntos de la isla de Gran Canaria.

En varias escenas, podemos ver las calles de Vegueta, el caso antiguo de Las Palmas de Gran Canaria. Este barrio, concretamente la zona situada junto al museo de la Casa de Colón, pretende simular la apariencia de una ciudad cubana en 'The Mother'.

Cerca de Vegueta, el Gabinete Literario de Las Palmas también formó parte de las grabaciones. El estilo de este impresionante edificio de 1843 hizo las delicias de los localizadores del rodaje.

Siguiendo el camino desde Triana, el rodaje continuó en San Telmo y la Calle Canalejas. Sus elegantes edificios y sus fachadas antiguas, fueron elegidas para diversas escenas, entre ellas, una persecución en moto.

Otros lugares seleccionadres para el rodaje de la isla de Gran Canaria fueron el Jardín de La Marquesa, una finca que representó un espacio caribeño; Fataga que con su inmenso palmeral posee un paisaje que recuerda a Cuba; el aeródromo de El Berriel sirvió como base militar de Guantánamo; la guarnición militar abandonada llamada Batería de San Juan y los alrededores del palacio de congresos Expo Meloneras, en el sur de la isla.

A partir del 12 de mayo, podremos ver qué tal aparecen todo estos enclaves de la isla a través de la pantalla. Para ir abriendo boca, te dejamos el último avance de la película de Netflix.

Tráiler de 'The Mother', la última película de Jennifer López