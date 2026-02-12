El Atlético de Madrid arrasa al Barça (4-0) y pone pie y medio en la final de la Copa del Rey

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran uno de los cuatro goles al Barça

Noche de ensueño para los colchoneros y de pesadilla para los culés. El Atlético de Madrid ha arrasado al FC Barcelona por un contundente 4-0 (con los cuatro goles en la primera parte) en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey.

Los de Hansi Flick fueron a remolque desde que, en el minuto 6, un gravísimo error del guardameta Joan García a la hora de controlar un balón cedido por Eric García resultara en el 1-0.

A partir de ahí, el ataque de los rojiblancos se convirtió en un auténtico vendaval que barrió del campo a los azulgranas con goles de Griezmann, en el minuto 14; de Lookman, en el 33, y de Julián Alvarez, en el descuento de la primera parte.