The Quinquis termina su actuación en el Benidorm Fest y las redes flipan: "Fantasía"

Este jueves se ha celebrado la segunda semifinal del Benidorm Fest de la que han salido los seis finalistas que, junto a los seis de la primera semifinal, competirán el sábado en la gran final por los 150.000 euros del premio final.

De esta gala muchos han sido los que han destacado el trabajo de Sergio Jaén, conocido por trabajar en Eurovisión con Finlandia, Chipre y Austria, como director artístico de esta edición del certamen.

Y aunque las nueves propuestas han sorprendido con su puesta en escena, ha sido sin duda la de The Quinquis y su Tú No Me Quieres la que más ha sorprendido.

Un garaje, looks que cumplían a rajatabla con la estética quinqui y una moto vieje reinaban en ese escenario. Pero la sorpresa ha llegado cuando el trío se ha subido a la moto y, sujetos por unas enormes cadenas, han comenzado a volar sobre el escenario al final de su canción.

La actuación del trío madrileño no ha pasado desapercibida y en redes sociales la han aplaudido por divertida y arriesgada que ha derrochad energía y buen rollo.