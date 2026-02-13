Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
The Quinquis termina su actuación en el Benidorm Fest y las redes flipan: "Fantasía"
Cultura
Cultura

The Quinquis termina su actuación en el Benidorm Fest y las redes flipan: "Fantasía"

El trío madrileño ha participado en el certamen con 'Tú No Me Quieres'.

Mila Fernández
Mila Fernández
The Quinquis durante su actuación en el Benidorm Fest.
The Quinquis durante su actuación en el Benidorm Fest.ROBERTO MORENO MOYA

Este jueves se ha celebrado la segunda semifinal del Benidorm Fest de la que han salido los seis finalistas que, junto a los seis de la primera semifinal, competirán el sábado en la gran final por los 150.000 euros del premio final.

De esta gala muchos han sido los que han destacado el trabajo de Sergio Jaén, conocido por trabajar en Eurovisión con Finlandia, Chipre y Austria, como director artístico de esta edición del certamen.

Y aunque las nueves propuestas han sorprendido con su puesta en escena, ha sido sin duda la de The Quinquis y su Tú No Me Quieres la que más ha sorprendido.

Un garaje, looks que cumplían a rajatabla con la estética quinqui y una moto vieje reinaban en ese escenario. Pero la sorpresa ha llegado cuando el trío se ha subido a la moto y, sujetos por unas enormes cadenas, han comenzado a volar sobre el escenario al final de su canción.

La actuación del trío madrileño no ha pasado desapercibida y en redes sociales la han aplaudido por divertida y arriesgada que ha derrochad energía y buen rollo. 

Mila Fernández
Mila Fernández
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy responsable de LIFE, esa sección en la que nos empeñamos en mostrar la cara amable de la actualidad, el lado hedonista de la vida, aunque no nos tapamos los ojos ante otras realidades.

 

Sobre qué temas escribo

Como responsable de la sección trabajo mano a mano y coordino a redactores que saben mucho de música, moda, tendencias de consumo, cine, crónica social...


A mí me gusta escribir sobre salud, consumo, medioambiente y bienestar. Pero sobre todo, me gusta entrevistar a referentes culturales y sociales. Escritores, científicos, actores, periodistas... que tienen cosas que contar y mucho que aportar. O a lo mejor, no tienen nada que contar y poco que aportar, pero eso también es interesante.

 

Mi trayectoria

Soy periodista por vocación y devoción. Quise ser Julia Otero y hasta hubo un tiempo en el que aparecí en una lista de mujeres periodistas jóvenes más influyentes.

 

He hecho radio -en la desaparecida Radio España porque soy generación X- y dirigí la revista Turismo Rural, en la editorial América Ibérica. Después fui redactora de Lifestyle en la Revista de Ana Rosa, redactora jefa de la revista Love y, además, he colaborado con muchos medios, entre ellos SModa y la revista decana de medioambiente Quercus.

 

Además, he presentado galas y libros, y he moderado mesas redondas.
Hace diez años que trabajo en El HuffPost donde entré para editar contenidos branded -y lo sigo haciendo-.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO