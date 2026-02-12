Trump anula el dictamen que establece qué gases de efecto invernadero son perjudiciales para la salud

El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, ante los periodistas antes de salir de la Casa Blanca en Washington, DC, EEUU, el 27 de enero de 2026.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha revocado este jueves el llamado dictamen de peligro, que establecía que seis gases de efecto invernadero emitidos por motores de combustión son perjudiciales para la salud. El mismo fue aprobado por el Gobierno de Barack Obama en el año 2009.

El mandatario norteamericano ha catalogado la medida como "la mayor acción de desregulación en la historia estadounidense", asegurando que se traducirá en una gran reducción de los costes tanto para los fabricantes de vehículos como para los consumidores.

En concreto, Trump ha afirmado que "esta medida ahorrará billones de dólares a los consumidores estadounidenses y reducirá el costo promedio de un vehículo nuevo en casi 3.000 dólares".

"Piénsenlo. Durante mi campaña, prometí eliminar 10 regulaciones antiguas por cada regulación nueva, y lo hemos superado", ha añadido el presidente estadounidense en un acto celebrado en la Casa Blanca en el que ha estado acompañado por el administrador de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA), Lee Zeldin.

En ese sentido, cabe recordar que la EPA, el pasado mes de marzo, ya anunció que revisaría una treintena de regulaciones con respecto a gases contaminantes, provocando duras críticas en distintas organizaciones medioambientales.

El dictamen, aprobado durante el primer mandato del presidente demócrata Barack Obama, estableció que seis gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera terrestre y emitidos por los motores de combustión de los coches, como el dióxido de carbono o el óxido nitroso, suponen un riesgo para la salud.

Desde su retorno al poder en enero de 2025, el mandatario republicano ha subrayado su intención de eliminar regulaciones para los vehículos de gasolina y limitar los subsidios federales para los eléctricos, además de condenar el uso de energías renovables como la solar o la eólica, con su Gobierno cancelando varios proyectos de este tipo en estados demócratas.