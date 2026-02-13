El cerrojazo de Trump es real: EEUU recorta un 99% su ayuda militar a Ucrania y Europa dispara su gasto un 67% para luchar contra Putin

Zelenski y Trump durante su discusión en la Casa Blanca en febrero de 2025

La situación de Ucrania, en lo que a la ayuda militar se refiere, ha cambiado de forma radical desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca hace y más de un año, el 20 de enero de 2025.

El presidente norteamericano prometió que tenía la 'fórmula mágica' para acabar con la guerra de Ucrania en apenas unas horas, sin embargo, la realidad es que el conflicto armado se encamina a cumplir su cuarto año (lo hará el martes 24 de febrero) sin que la paz, a priori, parezca que vaya a llegar a corto plazo.

Quizás una de las claves de la estrategia de Trump para que la contienda se detuviera era reducir a la mínima expresión la ayuda militar a Ucrania, presionando así al país presidido por Volodímir Zelenski a firmar un acuerdo de paz (aunque fuera en condiciones nada ventajosas para sus intereses).

Donald Trump, efectivamente, ha llevado a cabo un cerrojazo en lo que se refiere al apoyo militar a Ucrania. En concreto, el mandatario estadounidense ha recortado en un 99% la ayuda de su país a Ucrania.

Ucrania resiste (con la ayuda de Europa)

Pese a esa reducción casi total de la ayuda militar de EEUU, Ucrania continúa resistiendo en el campo de batalla, consiguiendo que las tropas rusas no puedan lograr avances territoriales significativos.

Sin embargo, para que la resistencia ucraniana siga adelante, ha sido fundamental que Europa haya suplido parcialmente la ayuda que ha dejado de llegar desde EEUU. El viejo continente ha disparado un 67% su gasto en ayudar militarmente a Ucrania.

En concreto, las cifras del 'Ucrania Support Tracker' del Instituto Kiel para la Economía Mundial (IfW) señalan que la ayuda militar de la Unión Europea a Ucrania ha pasado de poco más de 17.000 millones de euros entre los años 2022 y 2024 a casi 29.000 millones de euros entre 2024 y 2025.