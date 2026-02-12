Preguntan al empresario José Elías qué sería lo primero que haría si fuera ministro de Economía: lo tiene MUY claro

El empresario milmillonario José Elías, fundador de Audax Renovables, dueño de La Sirena y de unas 200 empresas por todo el mundo, ha respondido a la pregunta que le ha hecho Carlos Roca en el popular podcast Roca Project, sobre qué sería lo primero que haría si fuera ministro de Economía.

Elías siempre ha sido un perfil con las opiniones muy claras y no se ha escondido en redes sociales para dar su punto de vista sobre diferentes situaciones, tanto de la actualidad como a nivel empresarial. Esta vez lo ha tenido MUY claro.

"Pues intentar poner sentido común a las cosas, ¿sabes? La gente tiene que entender que hay muchas cosas que hacer. Hay cosas que son políticamente incorrectas", ha expresado al principio del vídeo (@rocaproject), que ha acumulado cientos de miles de reproducciones en apenas unas horas.

Los funcionarios

Roca le ha pedido un ejemplo y, al final, Elías se ha "metido en el charco" y ha respondido que "homologaría a todos los funcionarios como trabajadores normales". Según el empresario, no llega a entender por qué "hay una parte de la sociedad que está privilegiada con respecto a los otros trabajadores".

"No entiendo por qué a un trabajador funcionario es muy difícil que le echen y que no se valore la productividad de esa persona y en una persona que trabaja en una fábrica, si no produce y no trabaja bien, pues lo echan", ha defendido.

Destaca no entender por qué hay una persona que tiene "más beneficios" que otra: "Yo creo que estamos llegando a un punto del ridículo y después yo creo que hay que intentar conseguir que la gente vuelva a vivir bien".

Para el empresario, vivir bien significa que una persona "tenga acceso a la vivienda y que tenga algo de ocio". Por otro lado, preguntado por la "carga impositiva fiscal", ha opinado que "sobra gente chupando de la teta y falta gente trabajando".