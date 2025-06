Beyoncé sufre un aparatoso percance en pleno concierto y reacciona como solo ella puede hacerlo

Beyoncé continúa marcando hitos con su gira Cowboy Carter. El tour de su Act. II ha logrado recaudar cerca de 270 millones de dólares solo con 22 conciertos, siendo el récord de recaudación para una artista femenina.

En esta gira, la artista repasa este nuevo trabajo en el que reivindica raíces negras del country, así como las canciones de su Act. I Renaissance y otros éxitos que se han convertido en grandes clásicos de su carrera como Freedom, Formation o Why don't you love me con un impresionante despliegue técnico poco comparable a otros tours en este 2025.

No obstante, como todo gran despliegue, conlleva un riesgo a fallos técnicos como el que vivió este fin de semana en su ciudad natal, Houston (Texas, EEUU), y que tuvo a sus fans con el corazón en un puño.

En un determinado punto del concierto, la cantante se sube en un coche sujetado con cables que recorre el estadio por el aire para interpretar el tema 16 Carriages. Sin embargo, durante este último concierto el coche se le inclinó de un lado e incluso parecía que la artista podía llegar a caerse, pero se encontraba agarrada a uno de los cables que sujetaba el vehículo y al mástil de la bandera estadounidense que lleva para la interpretación.

"Parad, parad, parad", dijo a mitad de la interpretación deteniendo así la música, pero visiblemente serena, sonriente e incluso llegó a decirle a sus fans "gracias por la paciencia", mientras trataban de resolver el problema. Los técnicos descendieron poco a poco el coche para que la texana pudiera descender.

La artista ha recibido cantidad de mensajes de apoyo de sus seguidores en redes sociales e incluso ella misma ha reaccionado con humor al percance. Ha compartido las imágenes del incidente en Instagram junto al mensaje: "Sittin’ Sidewayz (sentada de lado)".