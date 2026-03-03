Viaja a Dubái para visitar a su hermano y se topa con los ataques de Irán: "He visto dos misiles justo sobre mi cabeza"

Se llama Mohamed y es canadiense de origen sirio, con familia en Dubái. Allí le "pilló" el ataque de EEUU e Israel a Irán visitando a su hermano, residente en la ciudad de Emiratos Árabes Unidos. El HuffPost ha podido hablar con él en exclusiva y nos ha contado su experiencia: "He visto dos misiles sobre mi cabeza" y "justo han hecho la intercepción sobre la casa de mi hermano".

"Estoy en medio de la acción", ha resumido nada más comenzar a hablar con él. Lleva casi tres semanas en Dubái para visitar a su hermano, pero no sabe cuándo podrá irse, porque "todos los vuelos están cancelados", aunque hace unas horas que el aeropuerto se reabrió al tráfico, aunque con restricciones.

Dubía ha sido un destino más que se suma a las interrupciones y alteraciones en el tráfico aéreo que se han producido en distintos puntos del Golfo tras los intercambios de ataques entre Irán y fuerzas estadounidenses en la región.

A pesar del susto por haber vivido ataques en primera persona y justo en la zona donde reside su familia, está comprobando también cómo la rica ciudad emiratí está bien protegida: "la intercepción ha funcionado", nos comenta tranquilo, aunque reconoce que son más peligrosos "los nuevos drones usados en Siria que vuelan bajo", que han causado "daños en algún hotel".

Tranquilidad y optimismo dentro de la tensión

Su tranquilidad y optimismo tienen otra raíz, tras hablar con residentes e influencers que viven allí: según le han contado, Irán no tiene intención de atacar países vecinos, sino "atacar a bases americanas" porque "están en la región que están usando para atacar Irán".

Hay una base grande en Abu Dhabi, en Qatar, pero Dubái no tiene bases militares americanas. Por eso creen que "vamos a tener paz, no vamos a tener problemas". Otros analistas citados por BBC y Le Grand Continent no son tan optimistas. Subrayan que Emiratos paga el precio de su estrecha alianza militar con EEUU, ya que alberga la base aérea de Al Dhafra y otras infraestructuras clave usadas por fuerzas estadounidenses.

Un portavoz militar iraní advirtió que "cualquier base en toda la región que ayude a Israel será nuestro objetivo", incluyendo instalaciones en EAU, Catar, Bahréin y Kuwait.

Sin embargo, como nos apunta Mohamed, Dubái no alberga bases militares estadounidenses, aunque sí existen instalaciones importantes en otros puntos del Golfo, como hemos visto. Esa diferencia es clave para la percepción de riesgo entre los residentes.

La situación sigue siendo volátil y dependiente de la evolución de los acontecimientos en la región. La sensación que transmite es ambivalente: por un lado, confianza en que Dubái no sea un objetivo prioritario; por otro, la experiencia directa de haber visto misiles interceptados sobre su propia cabeza.

Mientras tanto, BBC Mundo describe dos días en los que muchos residentes de Dubái han permanecido sobre todo en sus casas, con sirenas, explosiones lejanas y refugio en sótanos mientras sonaban interceptaciones en el cielo.

Así han sido los ataques de Irán en los Emiratos

Irán lanzó el domingo 137 misiles y 209 drones contra Emiratos, con un balance oficial de tres muertos y 58 heridos, más otro fallecido el día anterior en Abu Dabi por la interceptación de misiles, según publicó El País.

El Ministerio de Defensa emiratí habla de más de 540 drones y 165 misiles balísticos y de crucero dirigidos contra su territorio, de los que la mayoría fueron derribados por sistemas como Patriot y THAAD, según el New York Times.

En diferentes medios se reportaron daños en infraestructuras civiles:

El hotel de lujo Burj Al Arab sufrió un impacto y un incendio controlado tras la evacuación del edificio.

sufrió un impacto y un incendio controlado tras la evacuación del edificio. Se registraron explosiones en la isla artificial Palm Jumeirah , con columnas de humo y daños materiales; la zona es residencial y turística, sin instalaciones militares conocidas.

, con columnas de humo y daños materiales; la zona es residencial y turística, sin instalaciones militares conocidas. Un dron alcanzó instalaciones del aeropuerto de Dubái y obligó al cierre temporal del aeropuerto y al desvío de vuelos, generando caos aéreo y miles de pasajeros varados.

En Abu Dabi, por su parte, varios misiles dañaron terminales del aeropuerto internacional Zayed, con al menos un muerto y varios heridos, y otros impactos destruyeron parcialmente infraestructuras energéticas y logísticas, según Euronews.