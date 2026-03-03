Trump prometió bajar los precios y no iniciar guerras: tres días después de atacar Irán, la gasolina ya sube en todo el mundo y hay varios soldados estadounidenses muertos

Donald Trump construyó buena parte de su regreso al poder sobre dos promesas sencillas y contundentes: aliviar el bolsillo de los estadounidenses y mantener a Estados Unidos fuera de nuevas guerras. Tres días después del ataque contra Irán, ambas promesas parecen resquebrajarse al mismo tiempo.

El precio del petróleo reaccionó casi de inmediato y la gasolina empezó a encarecerse en distintos mercados internacionales. En Estados Unidos, donde el combustible es un termómetro político tan sensible como la inflación, el golpe se siente con rapidez. Y, además, ya hay soldados estadounidenses muertos en un conflicto que la Casa Blanca presentó como una acción necesaria y limitada.

Una decisión que lo cambia todo

El ataque contra Irán, cuyo objetivo declarado era debilitar al régimen de Teherán e impedir que desarrolle capacidad nuclear, supone la decisión más arriesgada del segundo mandato de Trump. No solo por sus consecuencias internacionales, sino por la contradicción interna que implica.

Durante años, Trump criticó las "guerras interminables" de sus predecesores y prometió que, bajo su liderazgo, Estados Unidos no volvería a involucrarse en conflictos abiertos de resultado incierto. Esa retórica fue una pieza clave de su estrategia “América Primero” y del discurso del movimiento MAGA.

Hoy, sin embargo, Washington está implicado en una escalada militar en Oriente Medio que ya ha dejado víctimas estadounidenses y que amenaza con desestabilizar aún más la región.

El impacto inmediato: gasolina más cara

Las consecuencias económicas no tardaron en llegar. El temor a una interrupción en el suministro energético disparó los mercados y elevó el precio del crudo. En cuestión de días, la gasolina comenzó a subir en numerosos países.

Para millones de estadounidenses, esto tiene un efecto directo y cotidiano: llenar el depósito cuesta más. Y eso ocurre bajo un presidente que había prometido combatir la inflación y reducir los precios al consumidor como prioridad absoluta.

La contradicción es evidente. Una intervención militar en una de las regiones clave para el suministro energético global tiene efectos casi automáticos sobre el mercado. El encarecimiento del combustible erosiona el relato económico de la Casa Blanca y alimenta la crítica de quienes ven en esta operación una imprudencia estratégica.

Una justificación que no convence

La Administración defendió el ataque alegando que existía una amenaza inminente para la seguridad nacional y que la acción podía adoptarse sin autorización previa del Congreso. Pero ese argumento ha sido recibido con escepticismo tanto por demócratas como por republicanos.

El recuerdo de 2003 y de las armas de destrucción masiva en Irak reaparece inevitablemente en el debate público. Entonces, la invasión se apoyó en informes que luego resultaron infundados. Ahora, la falta de pruebas claras sobre una amenaza inmediata alimenta las dudas.

El propio Trump amplió posteriormente los objetivos de la operación: no solo frenar el programa nuclear iraní, sino abrir la puerta a un eventual cambio de régimen, algo que, según matizó, correspondería a los propios iraníes. La ampliación del marco refuerza la percepción de que no existe una estrategia de salida definida.

El acuerdo nuclear y la paradoja

Resulta especialmente llamativo que uno de los argumentos centrales —evitar que Irán desarrolle armas nucleares— estuviera cubierto por el acuerdo firmado durante la presidencia de Barack Obama junto con la Unión Europea, China y Alemania. Aquel pacto imponía límites y mecanismos de verificación al programa nuclear iraní.

Trump se retiró de ese acuerdo en su primer mandato, una decisión celebrada por el entonces primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien durante años defendió una línea dura frente a Teherán. Ahora, la vía diplomática que existía ha sido sustituida por la vía militar.

Un riesgo político de alto voltaje

Algunos analistas sostienen que la ofensiva podría servir para desviar la atención de los problemas internos: dificultades económicas, tensiones sociales o controversias políticas. Pero esa lectura simplifica un escenario mucho más incierto.

La guerra rara vez es un activo electoral cuando se prolonga o encarece la vida cotidiana. Si los precios siguen subiendo y el número de bajas aumenta, el conflicto podría convertirse en una carga para la Casa Blanca.

Para Netanyahu, la confrontación con Irán ha sido durante años un objetivo estratégico prioritario. Para Trump, en cambio, el coste político puede ser elevado. Su base electoral no votó por una nueva intervención en Oriente Medio, sino por estabilidad económica y repliegue internacional.

Tres días después del ataque, el contraste es difícil de ignorar: gasolina más cara, soldados muertos y un país que vuelve a debatir sobre la legalidad y la conveniencia de entrar en otra guerra. Lo que comenzó como una demostración de fuerza podría terminar poniendo en cuestión el núcleo mismo de la promesa con la que Trump regresó al poder.