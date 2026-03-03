Qué pinta Chipre en la guerra de Irán: la isla mediterránea donde se están movilizando tropas griegas, francesas e inglesas

El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán este sábado ha despertado una tensión internacional sin precedentes en el último siglo. Países de la Unión Europea se han colocado junto al presidente de la Casa Blanca, Donald Trump, y la escalada bélica ocupa la actualidad de todo el mundo ante la incertidumbre que todo ello pueda conllevar.

Entre tanto, un país ha adquirido el papel de coprotagonista en una cinta donde, a priori, parece que no pinta demasiado: Chipre. Sin embargo, ¿por qué es tan importante la isla del mediterráneo para un conflicto que se desarrolla en Oriente Medio?

Las bases, el primer incentivo

Las bases que se encuentran en la isla son una de las principales razones por las que en las últimas horas Chipre se ha convertido en un punto estratégico determinante. Entre sus costas se encuentran un par de sedes militares británicas: Akrotiri y Dekelia. La primera de ellas es el foco principal de tensión dentro de la Unión Europea después de que irán lanzara tres drones contra ella y que uno de ellos causara daños materiales menores. Los artefactos utilizados por el país de Oriente Medio eran lo suficientemente pequeños para ser prácticamente imposible de interceptar por las fuerzas defensivas, una práctica bastante utilizada en la guerra Rusia-Ucrania.

Además de la presencia en la isla de uno de los países más importantes como es Reino Unido, las bases también funcionan como lugar operativo para Estados Unidos debido a los diferentes acuerdos bilaterales que tienen ambas naciones. En ese sentido, Irán ha puesto el punto de mira en Chipre por ser un blanco más accesible que otros puntos del continente europeo debido a la cercanía y la menor presencia bélica en la zona.

Para los estadounidenses no es un asunto menor, históricamente puertos como el de Limasol o el aeropuerto de Larnaca han constituido fuertes puntos de evacuaciones y misiones de apoyo de los Estados Unidos. Además, la isla también ha dado derechos exclusivos a multinacionales petroleras norteamericanas en una relación comercial rígida entre ambos países. No sólo son las bases británicas y la capacidad de movilizar tropas, a nivel económico también es un punto clave que incluso ha mantenido relaciones con Israel en los últimos años.

"Los estadounidenses han trasladado la mayoría de sus aviones de combate a Chipre. Lanzaremos ataques contra Chipre hasta que los estadounidenses se vean obligados a abandonarlo también", amenazaba el general iraní Sardar Jabbari en relación a la isla.

Las bases británicas en Chipre, establecidas tras la independencia de la isla en 1960, son un punto clave para operaciones en Oriente Medio y el Mediterráneo oriental, lo que ha aumentado su relevancia estratégica en el actual conflicto.

Tropas francesas, griegas y británicas

En las últimas horas, el toque de atención producido por el dron iraní ha despertado las alarmas de algunos de los países europeos para empezar a mover las fichas de ajedrez en esta partida que ya ha dejado más de 500 muertos en suelo iraní. El primero fue Grecia que trasladó a la zona cuatro cazas F-16 y dos fragatas de guerra. "Tras los ataques injustificados en territorio chipriota, Grecia contribuirá de todas las formas posibles a la defensa de Chipre durante la crisis actual, con el fin de hacer frente a las amenazas y las acciones ilegales en su territorio", señaló este lunes el ministro de Defensa de Grecia, Nikos Dendias.

A ellos, este martes, se les ha unido Francia que, en palabras de su presidente Enmanuel Macron, "utilizará toda la fuerza posible para defender sus intereses nacionales". El país galo mandará sistemas antimisiles y antidrones, además de otra fragata. En ese proceso, el Gobierno de Chipre también solicitó ayuda al Ejecutivo alemán y, aunque todavía no se ha concluido la forma, la respuesta germana fue positiva.

Además, en las últimas horas, y según ha informado el medio británico The Times, Reino Unido está estudiando la posibilidad de enviar un destructor para proteger sus bases. El ministro de Defensa, John Healey, ha mantenido encuentros a lo largo del día con altos mandos militares para barajar la posibilidad de enviar el destructor HMS Duncan, un buque de la clase Type 45 especializado en defensa antiaérea.

En estos momentos, la isla situada al noreste del mar mediterráneo, que se encuentra a escasos kilómetros del oeste de Siria y el Líbano, se ha convertido en un punto geopolítico militar clave para el desarrollo de los acontecimientos que abre también el siguiente factor determinante: la entrada a Europa.

Chipre y la puerta a Europa

Aunque se considera un país europeo y todos sus lazos así lo constatan, lo cierto es que Chipre se encuentra físicamente más cerca de Asia occidental que del continente europeo. Además, arrastra su propia complejidad geopolítica: dividida desde 1974 tras la intervención turca, la isla sigue siendo un territorio sensible, con presencia de fuerzas de paz de la ONU y equilibrios delicados entre sus comunidades. Cualquier movimiento militar en su territorio es analizado con cautela para evitar reabrir viejas heridas o generar fricciones adicionales con Ankara.

Todo ello bajo el marco de ser un territorio sustancialmente menor a los gigantes que se encuentran en mitad del conflicto bélico y cuya defensa, en caso de ser atacada de forma significativa, supondría la implicación directa de todos los países de la Unión Europea después de que entraran el primero de mayo de 2004. Nicosia, la capital de la isla, todavía no ha activado la clausula europea de asistencia mutua, pero ante un escenario tan imprevisible como el actual ninguna hipótesis es descartable.

La posición de España

Por parte española, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, mostró todo el apoyo y solidaridad con Chipre tras el ataque iraní a una base británica en su territorio, y a la vez subrayó que Europa tiene que seguir siendo "un proyecto de paz", su voz tiene que ser en este momento "de equilibrio y moderación". Por el momento, ni el ministro ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han informado acerca de si mandarán tropas al entorno marítimo de la isla, pero, de nuevo, todo dependerá del devenir de los acontecimientos.

Chipre pinta mucho más de lo que su tamaño sugiere. En una guerra que amenaza con reconfigurar el mapa estratégico de Oriente Medio, la isla mediterránea vuelve a situarse en el centro de las operaciones logísticas y diplomáticas europeas y estadounidenses, confirmando que, en geopolítica, la ubicación lo es casi todo. Las dimensiones del conflicto y cuánto pueda ser determinante Chipre es una incógnita de difícil previsión.