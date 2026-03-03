Israel destruye el edificio de la Asamblea de Expertos de Irán donde se elegía al sucesor de Ali Jamenei

Humo en Irán tras el impacto de un misil lanzado por EEUU e Israel en su ofensiva conjunta

El Ejército de Israel ha bombardeado y destruido este martes el edificio donde la Asamblea de Expertos de Irán decidía al sucesor del ayatolá Ali Jamenei. La sede, ubicada en la ciudad de Qom, al sur del país, servía de escenario para un cuerpo de clérigos compuesto por 88 altos cargos chiíes.

Sin embargo, fuentes militares hebreas han precisado a EFE que en el momento del ataque no se encontraban reunidos los clérigos en el edificio, a falta de confirmación oficial.

Este enclave ya fue atacado por cazas estadounidenses e israelíes en la noche del lunes al martes, con menor intensidad que el bombardeo lanzado en la tarde-noche local.

La muerte de Jamenei, junto con la de decenas de altos cargos del régimen, el pasado sábado tras el ataque de EEUU e Israel ha sumido a Irán en una interinidad tras 36 años de dictadura del ayatolá. Por ello, las autoridades religiosas convocaron una reunión urgente para buscar un sucesor sin un favorito claro en la mesa de decisión.

De momento, la República Islámica mantiene un consejo de liderazgo triple formado por el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei, y un jurista del Consejo de Guardianes, que en esta ocasión es el ayatolá Alireza Arafi.