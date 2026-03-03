Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Israel destruye el edificio de la Asamblea de Expertos de Irán donde se elegía al sucesor de Ali Jamenei
Global
Global

Israel destruye el edificio de la Asamblea de Expertos de Irán donde se elegía al sucesor de Ali Jamenei

En la asamblea, ubicada en la ciudad de Qom, se reunía una asamblea de 88 clérigos. El edificio ha quedado devastado, según fuentes locales.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Humo en Irán tras el impacto de un misil lanzado por EEUU e Israel en su ofensiva conjunta
Humo en Irán tras el impacto de un misil lanzado por EEUU e Israel en su ofensiva conjuntaAnadolu via Getty Images

El Ejército de Israel ha bombardeado y destruido este martes el edificio donde la Asamblea de Expertos de Irán decidía al sucesor del ayatolá Ali Jamenei. La sede, ubicada en la ciudad de Qom, al sur del país, servía de escenario para un cuerpo de clérigos compuesto por 88 altos cargos chiíes.

Sin embargo, fuentes militares hebreas han precisado a EFE que en el momento del ataque no se encontraban reunidos los clérigos en el edificio, a falta de confirmación oficial. 

Este enclave ya fue atacado por cazas estadounidenses e israelíes en la noche del lunes al martes, con menor intensidad que el bombardeo lanzado en la tarde-noche local.

La muerte de Jamenei, junto con la de decenas de altos cargos del régimen, el pasado sábado tras el ataque de EEUU e Israel ha sumido a Irán en una interinidad tras 36 años de dictadura del ayatolá. Por ello, las autoridades religiosas convocaron una reunión urgente para buscar un sucesor sin un favorito claro en la mesa de decisión.

De momento, la República Islámica mantiene un consejo de liderazgo triple formado por el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei, y un jurista del Consejo de Guardianes, que en esta ocasión es el ayatolá Alireza Arafi.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global