Brays Efe: "Me gusta hacer de alguien gay que no pide perdón por serlo"

La comedia le sienta como un guante al actor Brays Efe, quien vuelve a demostrarlo en Por H o por B, cuya segunda temporada acaba de aterrizar en SkyShowtime. La serie, centrada en las peripecias de dos amigas de Parla (Marta Martín y Saida Benzal) que acaban viviendo en Malasaña, cuenta con secundarios de excepción, como Itziar Castro y el propio Efe, que interpreta a Oli, amigo de las protagonistas.

Dirigida por Manuela Burló Moreno, Por H o por B está producida por Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO) y LACOproductora, con Javier Pons y Jorge Pezzi como productores ejecutivos. El actor, a quien le encantaría un spin-off de su personaje, resalta que esta comedia le ha dado la oportunidad de poder practicar algunas áreas del humor que no suele tocar.

"Yo hago lo que me llega, pero tengo la suerte de que me han llegado cosas que me han interesado mucho", señala sobre sus papeles, entre los que sobresale el de Paquita Salas, una serie que, según él, lejos de haberle encasillado, le ha supuesto todo lo contrario.

¿A quién crees que le va a gustar, sobre todo, Por H o por B?

Como es una segunda temporada, desde luego a los fans de la primera, a los seguidores de Manuela Burló Moreno y de estas dos chicas que vienen del corto Pipas [nominado a los Goya] y a la gente a la que le guste la comedia, reírse, especialmente la comedia un poco exagerada, caricaturesca y que a veces se pasa un poco, pero eso a mí también me gusta.

Y sobre tu personaje, ¿qué es lo que más te atrae de él?

Me gusta hacer de alguien gay que no pide perdón por serlo. También tener la oportunidad de hacer un humor que es físico, que es también un poco burdo a veces y sucio. Creo que el humor es muy amplio y en esta serie he tenido la suerte de poder practicar algunas áreas que no me suelen tocar.

En la vida real, ¿eres más de Parla o de Malasaña?

En la vida real, yo soy de Malasaña. A Parla yo creo que he ido a lo mejor tres veces en toda mi vida y en Malasaña he vivido.

¿Crees que es más difícil hacer comedia que drama y que encima está menos valorada?

La comedia siempre te da unos retos mayores, de repente incluso de vestuario o de peluquería o maquillaje. Te lleva a lugares en los que tienes que integrar cosas locas. Lo de si es más difícil o menos difícil, yo pienso que a cada uno le parecerá una cosa. Yo la verdad es que disfruto mucho de hacer comedia, me parece muy divertido.

¿Y hay algún momentazo de este rodaje que puedas contar?

Hay un capítulo en el que descubriremos cosas sobre la intimidad de Oli y pasé atado mucho tiempo [risas].

¡Todo un reto, entonces!

Sí, físicamente fue todo un reto y es algo que no me había tocado hacer nunca y tuvo una preparación mayor que muchas escenas que he tenido. Cuando llegue a ese punto la gente verá que tengo puesta una cosa bastante curiosa que está hecha a medida para mí. O sea, que tuve un molde de escayola para que todo fuera cómodo en ese momento. La comedia a veces tiene mucha preparación.

Me recuerda a Georgina y ese busto que se hace en el reality...

¡Eso saldrá en la temporada dos, porque yo la uno la vi, pero no vuelvo a caer en la misma trampa [risas]!

Sobre otras series, hace unos meses abriste en Twitter el melón sobre actores heterosexuales que interpretan personajes gays, por Bosé y por Smiley. ¿Qué reacciones te encontraste? Porque el comentario de que tú eres hombre y estás haciendo de Paquita Salas no faltaría.

La verdad es que eso me sorprendió mucho, porque debo ser muy tonto y yo no caí en que la gente me iba a decir eso, pero claro, hablo como espectador y como gay en este caso, y entiendo que la gente se lo lleve hacia su sitio. Yo no me quejo —de hecho, no me estaba quejando, estaba haciendo una pregunta y trataba de hacerlo con humor—, a mí me parece que todos los actores pueden hacer todos los papeles y jamás pondría el peso, ni lo hacía en ese tuit, en los actores que deciden o no hacer papeles. Al final ser actor es un trabajo y cada uno tiene la suerte de que le cojan en un casting o que le ofrezcan algo. Entiendo que uno dice que sí o que no y ya está.

Yo más bien hablaba de la casualidad que me había resultado que en el mismo día hubieran salido estas noticias y yo, como espectador y actor gay, la verdad es que agradezco sobre todo en productos en los que después los actores van a hacer una gran promoción, normalmente vinculada a los medios LGTBI, que sean oportunidades... Es una decisión que tienen que tomar las productoras y las distribuidoras y los creadores, que esos papeles que recaigan en personas que, cuando hagan esa promoción puedan hablar de las realidades que afrontan los personajes que interpretan. No es estrictamente necesario, por supuesto que no, yo estoy hablando de algo que me gustaría a mí, pero yo no decido nada.

Y luego, también al final creo que estoy haciendo una llamada por lo no normativo más que por la heterosexualidad o la homosexualidad. Entiendo que no hace falta preguntarle a nadie su orientación sexual para un trabajo.

Brays Efe, en un capítulo de la segunda temporada de 'Por H o por B'. Virginia Martin Chico / SKY SHOWTIME

Precisamente en Por H o por B os marcáis un Orgullo maravillosísimo. Ahora que queda poco para que se celebre el de este año, ¿mandarías algún mensaje a alguna persona que aún no haya salido del armario?

En el caso de la gente que no ha salido del armario, entiendo que ahí dentro habrá un montón de situaciones diferentes. Salir del armario es una cosa que cada uno elige y hace a su medida y a su tiempo, y luego recordar a la gente, por si no lo sabe, que salir del armario es un privilegio, porque implica que has estado dentro. Yo no es que saliera del armario, es que la gente a mí me llamaba gay o maricón antes de que yo lo supiera. Yo no sabía lo que era y a mí me llamaban mariquita. Por eso a veces escuchas a actores sobre los que ha habido quejas de este tipo hablar sobre la presunción de heterosexualidad o cosas de ese estilo y dices ‘jo, no sé, ten un poco de conocimiento sobre lo que estás diciendo’, porque la presunción de heterosexualidad efectivamente es un privilegio. Yo creo que si hay una persona que está en una posición de privilegio clara y tiene la oportunidad de salir del armario, creo que estamos en el momento de hacerlo. Creo que la gente está recibiendo con los brazos abiertos a estas personas, por supuesto que hay backlash, pero creo que es el momento de hacerlo y de ayudar a mandar un mensaje a personas que no tienen las mismas posibilidades que nosotros.

"Salir del armario es un privilegio, porque implica que has estado dentro. Yo no es que saliera del armario, es que la gente a mí me llamaba gay o maricón antes de que yo lo supiera"

En alguna entrevista has contado que en el colegio sufriste bullying. ¿Cómo lo afrontaste?

No es un tema en el que haya entrado mucho, no me refiero en entrevistas ni nada, sino yo mismo como que no he hecho el libro. Yo he tenido mucho bullying muy diferenciado durante mi vida. En el colegio era de un estilo... Te digo la verdad, yo recuerdo bullying siempre. Y recuerdo perfectamente cómo terminó y recuerdo 1º de carrera como otra experiencia totalmente diferente para mí de lo que era ir a clase. También recuerdo las últimas personas que me hicieron bullying en la carrera, que eran personas que vendrían también de esas dinámicas y se dieron cuenta de que eso empezaba a no ser lo que había que hacer.

Y yo pues tuve todo tipo de respuestas ante ello, dependiendo también de la etapa de mi vida. Tuve una etapa en la que no quería ir al colegio y era una pesadilla para mí. Una etapa en la que vivía muy cerca de mi colegio y en el recreo me volvía a mi casa, por ejemplo, o me duchaba después de gimnasia en mi casa. Y otros momentos también en los que yo, por la presión y por la situación me he defendido también y he formado parte de una dinámica que nadie quiere, en la que yo también he sido violento. Incluso recuerdo que una vez me expulsaron. Un día me hicieron tanto bullying que me fui de clase y cuando me fui, la profesora quiso detenerme, que me parece normal. Al detenerme, lo hizo agarrándome y yo me zafé de ella, en un gesto sencillo pero contundente: yo me iba a mi casa. Entonces, gente que me hacía bullying se quejó a la profesora por ese gesto que había hecho e hicieron que me expulsaran a mí. Estuve expulsado tres días del instituto, lo recuerdo. Y recuerdo que cuando me expulsaron por eso había a mi alrededor una sensación de injusticia y yo me di cuenta de lo feliz que estaba de no tener que ir tres días al instituto. Para mí era una solución total.

"Hubo un momento en el que yo entendí que yo no iba a ser distinto a como era, este 'bullying' no me iba a hacer cambiar"

También tengo que decir que yo siempre fui una persona que no achanté mi personalidad: yo era como yo era. Por supuesto que sufría, pero hubo un momento en el que yo entendí que yo no iba a ser distinto a como era, este bullying no me iba a hacer cambiar.

Qué importante este último mensaje que dejas...

[Sonríe con la voz]

Volviendo a Por H o por B, ojalá un spin-off de tu personaje, ¿no?

Bueno, yo encantado, la verdad. La verdad es que tanto el personaje de Itziar Castro como el mío tienen mucha profundidad y tienen bien de cosas. Yo feliz y, sobre todo, de la mente de Manuela Burló Moreno, que es una mente loquísima con la que nunca sabes lo que te espera.

Mucha gente te conoce por Paquita Salas. ¿De qué maneras te ha cambiado la vida?

Muchísimas, la verdad. Para empezar, Paquita Salas es un trabajo que he hecho que ha visto mucha gente que yo admiro, que eso es algo que he tenido ese shock repentino de en un momento recibir comentarios muy buenos de gente que yo decía ‘¡pero cómo es posible que esta gente esté viendo una serie que he hecho yo!’. También me ha abierto las puertas de muchas oportunidades en las que me ven de forma diferente gracias a este papel. En su momento era una pregunta muy típica el ‘¿no crees que este papel te va a encasillar?’. Con el tiempo puedo decir que Paquita Salas me desencasilló totalmente. Me dio la oportunidad de que la gente viera que era un actor que tenía un rango de comedia y de drama y que podía darle credibilidad a un personaje complejo y llevar el peso de situaciones muy diversas. Esa oportunidad me llegó haciendo de señora porque los papeles que se hacen para la gente que es como yo no tienen esa profundidad. Agradezco que la cosa esté cambiando poco a poco y yo siempre estaré muy agradecido a Paquita Salas.

A los espectadores también, porque en la redacción algunos compañeros me decían ‘¡pregúntale que cuándo vuelve!’

Recibo todavía mucho cariño por Paquita y de gente que la está descubriendo a día de hoy, un poco de todo. Muy feliz con eso.

"Con el tiempo puedo decir que 'Paquita Salas' me desencasilló totalmente"

¿Y qué proyectos tienes entre manos además de Por H o por B?

El 16 de junio estreno en cines El fantástico caso del Golem, una comedia absurda con toques de ciencia ficción en la que descubro que mi mejor amigo está hecho de cerámica, y pronto estrenaré una serie que he hecho en México que se llama Tengo que morir todas las noches, acerca de la primera discoteca gay mexicana. Este es un proyecto en el que todos los personajes y prácticamente todos los actores son queer y, además, sus tramas no van alrededor de qué es ser queer o salir del armario, sino que tienen las tramas que tienen todas las personas: problemas en su trabajo, en sus relaciones...

¿Y tienes algún papel o reto actoral soñado?

Ay, jo, la verdad es que no sé...

Has cumplido muchos ya igual también...

Creo que he cumplido muchos porque no me los propongo como sueños. Ponerse objetivos muchas veces es muy bueno y otras es un freno. Yo no soy una persona que tenga cinco guiones en la mesilla... de hecho no tengo mesilla. Yo hago lo que me llega, pero tengo la suerte de que me han llegado cosas que me han interesado mucho y me lo he pasado muy bien haciéndolas. Mi deseo del trabajo es poder seguir trabajando.