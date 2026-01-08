Bruno Mars vuelve tras 10 años sin disco: lo que se sabe por el momento del último trabajo del artista que empezó imitando a Elvis

Antes de que nombres como The Weeknd llegaran a nuestras vidas, Bruno Mars puso el funk y el R&B sobre la mesa con éxitos como Treasure, Locked out of heaven, Leave the door open o Uptown funk junto a Mark Ronson. Sin embargo, tras un épico espectáculo en la Superbowl en 2014 la publicación de 24K Magic y en 2016 Mars se apartó del estudio por todo lo alto. Eso sí, solo en su faceta en solitario.

El artista, que cumplió 40 años el pasado mes de octubre, ha formado durante estos años el dúo Silk Sonic, junto a Anderson Paak, con el que publicó un disco homónimo en 2021 cargado de sonidos funk y retro que ya se han convertido en su impronta personal.

El hawaiano tampoco ha dejado de cosechar en éxitos en las diversas colaboraciones que ha realizado. De hecho, Mars ha sido cointérprete de dos de las canciones más virales y exitosas de 2025: APT junto a la cantante de k-pop Rosé y Die with a smile con Lady Gaga.

Pero los fans de Mars recibieron como regalo de reyes la noticia más esperada del artista en los últimos años. A eso de las 9 de la noche del 5 de enero, cuando sus majestades de Oriente se disponían a recorrer los hogares españoles, Mars escribió: "Mi álbum está listo".

Este miércoles 7 de enero, el artista ha confirmado el título y la fecha de lanzamiento de su nuevo trabajo. Se llamará The Romantic y verá la luz el viernes 27 de febrero. Su portada, parece mostrarle dibujado sobre una bandana estilo retro dibujado en blanco y negro. Para los más previsores, Mars ha abierto ya la preventa para quienes quieran reservarlo.

De imitar a Elvis a ganar 16 premios Grammy

La carrera de Bruno Mars empezó de forma precoz, a los cuatro años cuando comenzó a presentarse como Elvis Jr. en diversos espectáculos en su Honolulu natal. Tal fue su éxito como imitador del rey del rock, que incluso apareció en la cinta Honeymoon in Vegas (1992) como un Elvis niño con tan solo siete años.

Él mismo ha señalado en más de una ocasión que su entorno familiar le incentivó el interés por la música. "Crecer en Hawái me hizo el hombre que soy. Yo solía hacer un montón de espectáculos en Hawái con la banda de mi padre. Todo el mundo en mi familia canta, todo el mundo toca instrumentos. Mi tío es un guitarrista increíble, mi padre es un percusionista increíble y mi hermano es un gran baterista. He estado rodeado por ella", señaló en una entrevista.

En 2010 lanzó su primer trabajo, Doo-Wops & Hooligans, impulsado previamente por su colaboración con B.o.B y varios productores de Motwon, Nothing on you, con el que logró colarse en los primeros puestos de las listas de éxitos de todo el mundo.

Ese primer disco llegó a las listas de éxitos de todo el mundo con temas con Grenade, Just the way you are –que le valió su primer Grammy a Mejor Interpretación Pop Vocal Masculina– o The lazy song, pero su trayectoria no había hecho más que empezar a despegar.

Con sus tres discos hasta el momento, con la producción del disco 25 de Adele y las diversas colaboraciones como las más recientes junto a Lady Gaga y Rosé ha logrado nada menos que 16 Grammy.

Con 24K Magic, su último álbum, Mars se despidió por todo lo alto logrando seis Grammys en la edición de 2018, especialmente en las categorías de R&B, pero también logró las categorías más importantes entre ellos: