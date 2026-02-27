El tiempo da un giro de 180 grados: llega un desplome térmico de hasta 12ºC este fin de semana

Un cambio notable en el tiempo se abre paso en el tramo final de la semana. Según adelanta Meteored, una combinación de frentes atlánticos y la evolución de una DANA marcarán un descenso significativo de las temperaturas en buena parte de la Península, acompañado de lluvias, calima y contrastes térmicos entre regiones.

Un viernes de contrastes: frente en el norte y polvo sahariano en Canarias

Durante lo que queda de este viernes, la situación meteorológica estará marcada por el avance de un frente por el noroeste peninsular. Este sistema dejará precipitaciones en Galicia y el área cantábrica, en un contexto de cielos cubiertos y la aparición de nieblas y brumas en amplias zonas de la vertiente atlántica.

El impacto más inmediato se notará en los termómetros. Las temperaturas máximas descenderán con claridad en el noroeste, con valores que quedarán entre 5 y 6 grados por debajo de los registrados el día anterior. Sin embargo, el comportamiento será distinto en la vertiente mediterránea, donde los valores diurnos tenderán a subir ligeramente.

Mientras tanto, en Canarias, una DANA se desplazará hacia el este hasta situarse sobre el Sáhara. Este movimiento provocará un progresivo final de las lluvias en el archipiélago, aunque todavía podrán registrarse chubascos aislados acompañados de barro debido al arrastre de polvo sahariano. El viento del norte soplará con intensidad en zonas expuestas y en cumbres, mientras que las temperaturas máximas iniciarán un ascenso, más evidente en el sur de las islas.

Sábado: desplome térmico en el interior

El cambio más brusco llegará el sábado. Se espera un descenso térmico notable en amplias zonas del interior del tercio norte y del este peninsular. Las temperaturas diurnas podrán situarse entre 8 y 12 grados por debajo de las actuales en regiones como el País Vasco, Navarra, La Rioja, el este de Castilla y León, Aragón, el oeste de Cataluña, el nordeste de Castilla-La Mancha y el interior de la Comunidad Valenciana.

Aunque el frente continuará su avance, llegará ya debilitado a la mitad oriental. Aun así, dejará abundante nubosidad media y alta. También se formarán nubes bajas a primeras horas del día en el norte, el interior oriental y los litorales mediterráneos.

A esta situación se sumará la presencia de calima, que enturbiará el cielo especialmente en el sureste peninsular, Baleares, Ceuta y Melilla.

En cuanto a las precipitaciones, se prevén lluvias débiles en la mitad oriental y en el Cantábrico, con mayor persistencia en su sector oriental y en el norte del Pirineo. Además, podrán registrarse chubascos dispersos e incluso tormentas en las Sierras Béticas, el Sistema Ibérico y otras áreas del tercio oriental. En muchos casos, estas precipitaciones podrían ir acompañadas de barro.

Durante la noche, el descenso térmico continuará, sobre todo en el noroeste. En contraste, el litoral mediterráneo y Baleares podrían experimentar incluso un ligero aumento de las temperaturas nocturnas.

Domingo: jornada de transición

El domingo marcará una pausa en la inestabilidad más acusada. Será un día de transición hacia un tiempo algo más estable, especialmente en la mitad norte peninsular.

En estas zonas se producirá una recuperación térmica clara. Las temperaturas diurnas subirán entre 4 y 8 grados en la vertiente cantábrica y en áreas del Sistema Ibérico, suavizando el ambiente tras el desplome del sábado.

Sin embargo, el sur y el este de la Península, así como Baleares, mantendrán cierta inestabilidad. Se espera nubosidad y lluvias débiles o moderadas en puntos del norte de Alicante, el sur de Valencia, los litorales del mar de Alborán, el entorno de la Penibética y la Región de Murcia. Durante la tarde podrían desarrollarse tormentas dispersas en el interior oriental.

En la mitad norte, el día comenzará con nubes bajas en el Pirineo y el Alto Ebro, pero estas tenderán a disiparse con el paso de las horas, dando lugar a cielos más despejados.

Canarias y el inicio de la próxima semana

En Canarias, los restos de la DANA aún dejarán algunas precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas. En las orientales, estas lluvias podrán seguir acompañadas de barro.

Mientras tanto, en la Península aumentará la presencia de calima. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, con posibilidad de heladas débiles en zonas de montaña y en la meseta norte. En cambio, en áreas como el Estrecho y el entorno del mar de Alborán, los valores nocturnos se mantendrán sin grandes cambios.

En conjunto, el fin de semana estará marcado por un acusado vaivén térmico: primero con un descenso importante, especialmente el sábado, y después con una recuperación parcial el domingo, en un contexto de tiempo todavía variable y con la presencia persistente de polvo en suspensión en varias regiones.