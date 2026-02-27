PRISA Media, distinguida con dos galardones en los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo

PRISA Media triunfa en los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo, uno de los más prestigiosos galardones en lengua española y portuguesa. La organización ha reconocido el gran trabajo realizado por el podcast 'Asistolia, la muerte desde dentro' (Cadena SER) y el fotógrafo Óscar Corral (EL PAÍS) entre las 230 candidaturas que se han presentado desde una veintena de países.

'Asistolia, la muerte desde dentro', el podcast de la Cadena SER en el que Aimar Bretos y Víctor Olazábal abordan el concepto de la muerte desde el punto de vista de quienes tienen que trabajar con ella a diario, se ha hecho con el premio en el apartado de Periodismo Narrativo. El jurado ha subrayado que se trata de un trabajo "muy cuidado y delicado" que "aporta un registro documental" y "no deja ningún aspecto fuera". Además, ha destacado la calidad de su narración y de su diseño sonoro, "que consigue transmitir la emoción de un tema difícil".

Por su parte, una instantánea de la Huerta Sur valenciana durante la DANA de octubre de 2024, publicada por EL PAÍS y captada por Óscar Corral, ha sido premiada en la categoría de Fotografía por ser "la viva imagen de la resiliencia". El jurado ha destacado que la fotografía, que también ha recibido el Premio Ortega y Gasset de Periodismo, "conmueve" por el trabajo conjunto de los equipos de rescate, demuestra "resiliencia" y en una sola imagen "logra resumir toda la tragedia". En la fotografía, seis bomberos sujetan un poste dañado en la localidad de Alfafar mientras cortan la parte inferior para poder retirarlo tras los destrozos causados por la catástrofe.

Organizados por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), estos premios reconocen anualmente desde 1983 la labor informativa de los profesionales del periodismo en lengua española y portuguesa de los Estados de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y de aquellos con los que España mantiene vínculos de naturaleza histórica y relaciones culturales y de cooperación. En esta edición también han resultado ganadores la revista hondureña Contracultura, la publicación portuguesa Divergente y el periódico mexicano El Universal. La entrega de premios se realizará en un acto presidido por el rey de España, Felipe VI, en una fecha aún por determinar.

Escucha 'Asistolia, la muerte desde dentro': https://cadenaser.com/podcast/cadena-ser/3907/