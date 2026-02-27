Zelenski cree que la guerra en Ucrania podría terminar antes de las próximas elecciones de EEUU: "Creo que tenemos una oportunidad"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha dejado caer este viernes la posibilidad de que la guerra con Rusia termine antes de la celebración de las proximas elecciones a mitad de mandato de EEUU. "Ahora creo que tenemos una oportunidad", ha señalado el dirigente en una entrevista con Sky News.

"Antes de las elecciones, unas elecciones importantes e influyentes en Estados Unidos. Si es posible lograr la paz, la tendremos, ahora tenemos esta oportunidad", ha agregado el mismo, que ha querido recordar la importancia y el papel que juega la potencia de EEUU en este conflicto internacional.

Respecto a la situación que afronta Ucrania, Zelenski ha señalado que "es muy difícil a día de hoy recuperar todo el territorio" que su país ha perdido durante la agresión rusa y ha dicho que lugares como Sloviansk y Kramatorsk (situadas en la provincia de Donetsk) son unas líneas rojas que no van a permitir perder.

"Es nuestro territorio, y suena increíblemente extraño que tengamos que retirarnos de nuestra tierra", ha recordado Zelenski, que ha señalado que una retirada implicaría el traslado a prisión de los soldados ucranianos que allí permanecen o incluso su muerte. "¿Quién le dijo a Rusia que esta gente está lista para ser rusa?", subrayó.

A pesar de ello, el líder ucraniano ha dejado claro que una victoria de Ucrania no tiene por qué ser una victoria como tal. "Depende de lo que la gente quiera decir cuando habla de ganar (...) Lo bueno es que Rusia tampoco puede hacerlo en el campo de batalla. Por eso no ganan y nosotros no perdemos", ha sentenciado.

Cree que es "inútil" hablar de elecciones presidenciales

Otra de las cuestiones que había en el aire es si Ucrania tiene pensado celebrar unas elecciones durante el trascurso de la guerra, tal y como exigían desde Rusia. Sin embargo, las autoridades ucranianas han vuelto a aparcar esta idea. "Hablar de elecciones en las circunstancias actuales es inúti", ha descartado el jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Kirilo Budanov, en una entrevista con el diario 'Al Modon'.

En esta linea, el presidente de Ucrania señaló hace un par de semanas que solo celebraría unos comicios en el supuesto de que "existan todas las garantías de seguridad adecuadas".