Giro de Abascal: ordena "avanzar" con claridad en las negociaciones reclamando "garantías" al PP

Cambio de guion en Bambú, en un contexto marcado por las numerosas grietas que están abriendo figuras de Vox que se han negado a apartarse y han desafiado a la cúpula, como los casos de Javier Ortega-Smith, portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, y de José Ángel Antelo, líder de Vox Murcia. En un mitin de las elecciones a la Junta de Castilla y León, Santiago Abascal ha anunciado que ha dado una orden a sus equipos negociadores en Extremadura y Aragón. Hay que avanzar.

Dicha orden pasa por "avanzar de manera clara" en unas conversaciones en las que hay que ir con una demanda muy concreta. Si se alcanza dicho pacto, el PP debe aportar "garantías de cumplimiento" de lo que se acuerde. Y Abascal ha subrayado que eso no fue lo que ocurrió en el pasado: "No nos puede ocurrir lo de la pasada legislatura, en la que el PP nos engañó igual que a sus votantes".

Abascal también ha añadido después que esos compromisos deben ser "medida a medida, decreto a decreto y partida a partida", pero que deberán estar acompañadas de "plazos y garantías de cumplimiento" concretos.

De "pretender domar a Vox" a ser el "primer convencido"

Por otro lado, estas afirmaciones también llegan marcadas por otro contexto, la propuesta marco que Génova remitió a la dirección de Vox, como una suerte de guion para todos los pactos PP-Vox que puedan forjarse en el futuro en España y en el que exponen que solo acordarán cuestiones que tengan cabida en la Constitución y la normativa española.

Abascal respondió con dureza a Feijóo, quien luego aseguró que no era una propuesta para Vox, sino una guía para los populares, de cara a eventuales negociaciones. "Me sorprende que el marco de negociación lo ponga aquel que necesita los votos. Lo normal es que hablen con nosotros, nos pregunten qué queremos", criticó Abascal, quien esgrimió que en el PP obran "como si estuvieran pactando con salvajes y pretendieran domar a Vox. Es algo que no es correcto, creo que es empezar con mal pie".

En esa línea, Abascal ha asegurado ahora que él es "el primer convencido" de la necesidad de "construir una alternativa", pero ha dejado una puntualización para el PP: "Yo si quiero una alternativa, pero esta se construye con confianza y diálogo".