La actriz Elvira Mínguez ganadora del premio Primavera de Novela

"Me cuesta concebir que alguien esté preparado para recibir una noticia tan emocionante como esta; por mucho que hubiera soñado alguna vez algo semejante, como siempre, la realidad supera a la ficción", ha sido lo primero que ha dicho la actriz Elvira Mínguez al conocer que su novela La educación del monstruo se ha alzado con el 30ª Premio Primavera de Novela, dotado con 100.000 euros. El libro estará a la venta a mediados de abril.

Para el jurado la segunda novela de la nominada al Goya por La cena, La educación del monstruo "es una magnífica novela" que, partiendo de una época escasamente trabajada en la literatura, como es la emigración española a Alemania, nos sumerge en un mundo de silencios y sospechas que atraviesa dos generaciones".

La educación del monstruo es una novela en tres épocas: la madurez de la protagonista, Matilde; los años sesenta, cuando inicia una búsqueda personal para saber más de la vida de su madre, Águeda, emigrante en Dusseldorf; y mediados de los setenta, cuando 'viaja' a su infancia y hasta el colegio de Valladolid en el que estudió y estaban aterrorizados por los ataques de un violador de niñas al que parecía imposible dar caza.

"Con un brío narrativo insólito y una potente construcción de personajes, la novela nos sumerge en las vidas, tan reconocibles para tantos de nosotros, de unas mujeres que entendieron que el empeño por reconstruir la memoria, personal y colectiva, es la única manera de enfrentar el mal que nos acecha y de escapar del 'monstruo', explican en la nota de prensa.

Por su parte, Elvira Mínguez (Valladolid, 1965) es una de las intérpretes cinematográficas más reputadas del panorama audiovisual actual. Ha sido nominada a los Premios Goya hasta en cinco ocasiones y lo consiguió con su papel en Tapas en 2005. En esta edición opta al galardón como Mejor interpretación femenina de reparto por su papel en La cena.

En 2023 publicó su primera novela La sombra de la tierra, que fue finalista del Premio de la Crítica de Castilla y León.