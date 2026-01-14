BTS anuncia dos conciertos en Madrid: cómo comprar las entradas

Es oficial: la espera ha terminado para la ARMY en España. Después de años de rumores y el parón obligado por culpa de sus miembros han tenido que hacer el servicio militar en Corea del Sur, el K-Pop de BTS aterrizará este 2026, en Madrid. El septeto surcoreano ha confirmado que el estadio Riyadh Air Metropolitano será el escenario donde se produzca una doble cita los días 26 y 27 de junio de 2026, en el marco de una extensa gira mundial con la que Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook vuelven al mundo de la música.

Madrid no solo es una parada más en la gira mundal de BTS; será la única ciudad española que reciba al grupo, lo que garantiza que la capital esapañola se convierta en el epicentro del K-pop en Europa durante todo ese fin de semana. El tour, que recorrerá 34 ciudades y que ha programado casi 80 conciertos por todo el mundo, supone también la vuelta de los siete integrantes del grupo, que el 20 de marzo de 2026 lanzará su nuevo álbum.

Fechas clave: ¿Cuándo y cómo conseguir entradas?

La locura por conseguir las entradas de BTS en España promete batir nuevos récords en velocidad de ventas y más que algún otro disgusto por no conseguirlas, por lo que será fundamental marcar estas dos fechas en el calendario de conciertos de este año:

Preventa ARMY Membership : Los fans que cuenten con la membresía oficial tendrán prioridad absoluta el jueves 22 de enero a las 14:00 horas.

: Los fans que cuenten con la membresía oficial tendrán prioridad absoluta el jueves 22 de enero a las 14:00 horas. Venta General: El resto de entradas se pondrán a disposición del público el sábado 24 de enero, también a partir de las 14:00 horas.

¿Qué precios podemos esperar?

Aunque la organización aún no ha publicado el cartel de precios oficiales de las entradas, si echamos la vista atrás y también lo comparamos con otros estadios europeos, las cifra podría moverse en los siguientes rangos:

Entrada estándar : 70€ - 90€

: 70€ - 90€ Gradas preferentes : 120€ - 180€

: 120€ - 180€ Pista y Pista Premium : 200€ - 250€

: 200€ - 250€ Paquetes VIP: Más de 300€ (con acceso a pruebas de sonido o merchandising).

Un espectáculo inmersivo en 360 grados

La puesta en escena de este tour será revolucionaria. BTS presentará un escenario de 360 grados ubicado justo en el centro del estadio. Este diseño busca que no haya "ángulos muertos", permitiendo que los 70.000 espectadores del Metropolitano vivan una gran experiencia inmersiva. El show combinará una producción audiovisual de última generación con las coreografías milimétricas que los han hecho famosos globalmente, y

un setlist que, además de nuevos temas, rescatará sus grandes himnos.

Este tour arrancará el 9 de abril en Goyang (Corea del Sur) y pasará por las principales capitales del mundo como Londres, París, Ciudad de México y Sídney. Pero para el público español, Madrid es la joya de la corona. Será la primera vez que podamos ver el show completo de la banda desde Proof (2022), cerrando así un ciclo de espera que ha mantenido en vilo a millones de seguidores.

¿Quiénes son BTS?

Para entender el revuelo, hay que entender la magnitud del fenómeno. Formada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, BTS (Bangtan Sonyeondan) no es solo una banda de música; es el grupo que rompió las barreras del idioma para dominar las listas de éxitos globales. Desde su debut en 2013, han pasado de ser unos desconocidos a llenar estadios como Wembley y el Rose Bowl, acumulando nominaciones al Grammy y discursos en la ONU.

Este concierto en Madrid tiene un tinte especial. Tras el lanzamiento de Proof en 2022, el grupo hizo una pausa necesaria para que todos sus integrantes cumplieran con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Esta gira de 2026 marca su reencuentro oficial sobre los escenarios, siendo el primer tour mundial con los siete miembros juntos en cuatro años.