Lo que ha hecho Susan Sarandon al ver que estaba allí su actriz de doblaje en español trae cola: "Vaya tela"

María Luisa Solá, actriz de doblaje que ha puesto la voz en español a Susan Sarandon en 68 ocasiones, ha sido una de las protagonista de la noche de los Premios Goya. La presentadora del evento, Rigoberta Bandini, ha hablado con ella unos instantes y se ha llevado un fuerte aplauso.

"En esta ocasión, sí que voy a ir a la gala, a pesar de que voy en una silla de ruedas porque me rompí un tobillo hace unos días. Pero me hace mucha ilusión conocerla y estar cerca de ella en una noche tan bonita y tan mágica del cine", dijo antes de la gala Solá en una entrevista en Europa Press.

Sin embargo, a algunos espectadores les ha sorprendido un detalle. Después de que Solá hablase, las cámaras han enfocado a Susan Sarandon, que no ha podido disimular su cara de sorpresa al enterarse en ese momento de que estaba allí, a solo unos metros de ella, la persona que le pone la voz en las películas en España.

"Tiene narices"

"Tiene narices que hayan invitado a María Luisa Solá a la gala de los #PremiosGoya2026 y cuando le ponen un micrófono para que diga algo, se esté enterando Susan Sarandon, en ese momento por el pinganillo del traductor, que es su actriz de doblaje la que está hablando. Vaya tela!", ha señalado una usuaria.

"Que vuelva Sigourney Weaver y lo remedie, porque la presencia de María Luisa hoy merecía mucho más reconocimiento", ha lemantado.

Muy diferente con Sigourney Weaver

De hecho, en 2024, Sigourney Weaver recogió el Goya Internacional y pudo dedicar unas palabras emocionantes a Solá. "Mi amigo Bill Murray me dice que mi interpretación es mucho mejor cuando me doblan al español. Así que realmente la actriz que me dobla debería estar aquí arriba conmigo. Se llama María Luisa Solá", dijo ella.

"En 2024 me llamaron con muy poco tiempo de antelación y como había huelga de tractores, no pude ir porque era difícil", ha admitido Solá antes del evento. Además había mostrado su deseo de "tener un momento" con Sarandon para hablar con ella: "Sería maravilloso".