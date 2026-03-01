Alexia Putellas debuta en los Goya con gafas de sol y un 'look' de alto impacto 

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Alexia Putellas, en la alfombra roja de los Premios Goya
Alexia Putellas, en la alfombra roja de los Premios GoyaGTRES

Alexia Putellas es una estrella en los campos de fútbol, pero este sábado en los premios Goya también ha dejado claro que cautiva allá donde va. La deportista entregó el premio a los Mejor actores especiales junto a Salva Reina y representó al fútbol femenino en la gran noche del cine español.

La doble ganadora del Balón de Oro es la primera futbolista que entrega un Goya y Putellas lo sabía, por eso lució sus mejores galas para la ocasión. En la alfombra roja, apostó por un diseño de Pierpaolo Piccioli para Balenciaga. 

Alexia Putellas, en la alfombra roja de los Premios Goya
  Alexia Putellas, en la alfombra roja de los Premios GoyaEuropa Press via Getty Images

Concretamente, un vestido negro que juega con los volúmenes, sin mangas y de cintura baja, que Putellas combinó con unos guantes largos en color blanco y unas gafas de sol, que se han convertido en un accesorio imprescindible en las alfombras rojas para muchas estrellas. 

Alexia Putellas
  Alexia Putellas, con gafas de sol sobre la alfombra rojaGTRES

La futbolista ha completado su look con unos zapatos dorados de Christian Louboutin y joyas de Bvlgari, destacando especialmente el collar que caía sobre el cuello del vestido. 

Pero la cosa no ha terminado ahí ya que Putellas ha llevado un segundo look para su participación durante la gala. La deportista ha subido al escenario con un diseño de Duran Lantink para Jean Paul Gaultier, concretamente, un vestido de tirantes azul que de nuevo volvió a combinar con joyas de Bvlgari. 

Alexia Putellas, junto a Salva Reina en los Goya
  Alexia Putellas, junto a Salva Reina en los GoyaGTRES

Tanto sobre la alfombra roja como en el escenario, Putellas apostó por un look beauty muy natural, con ligeras ondas sobre su melena y un maquillaje en tonos neutros que casaba a la perfección con ambos vestidos. 

A su llegada a la gala, la futbolista aseguró que encontraba puntos en común entre el cine y el fútbol, particularmente por los sentimientos que pueden generar e las personas. "Las emociones que se transmite el ver una película en el cine pueden ser las emociones que te transmite ver un partido en directo", comentó ante los micrófonos de Televisión Española. 

