Calvin Harris y Dellafuente se suman al cartel del festival Bilbao BBK Live

El productor y DJ escocés Calvin Harris y el cantante granadino Dellafuente se han sumado al cartel del próximo festival Bilbao BBK Live. Esta cita imprescindible de los festivales de verano celebra en 2026 su veinte aniversario y tiene lugar los días 9, 10 y 11 de julio.

La organización del festival ha anunciado también este martes las actuaciones de Hemlocke Springs, Westside Cowboy, La Paloma, BARRRK, Vampirina Club by Metrika & D.Basto y Hotcore Party: Taichu and Friends.

Estas incorporaciones se unen a los ya anunciados conciertos de Robbie Williams, Dani Fernández, Lily Allen, Charlotte de Witte, David Byrne, IDLES, Alabama Shakes e Interpol. Todos ellos se han unido para hacer de esta una edición inolvidable para los amantes de la música que van a disfrutar de sus artistas favoritos en Euskadi.

Calvin Harris es uno de los productores y DJs más influyentes de la música electrónica de las últimas dos décadas, con una trayectoria marcada por éxitos globales y colaboraciones que han definido el sonido del pop contemporáneo, según ha destacado la organización del festival. Entre sus éxitos destacan temas como Feel so close, Summer, We Found Love o Thinking About You.

Dellafuente YouTube

Por su parte, Dellafuente, cuyo nombre real es Pablo Enoc Bayo y considerado como creador de la llamada 'música folklórica atemporal', presentará en el Bilbao BBK Live un show especialmente concebido para este verano de 2026, con un enfoque más orgánico y centrado en el universo sonoro de su último trabajo.

Un debut en España y una cancelación

Hemlocke Springs, una de las artistas revelación del último año, debutará en España con su primera fecha europea en el Bilbao BBK Live. Junto a ella estará Westside Cowboy, uno de los nuevos grupos británicos del circuito independiente.

Por otra parte, la organización ha informado de que el cantante ucraniano Carpetman no podrá actuar en el festival debido a que ha anunciado que se retirará temporalmente de los escenarios por problemas de salud mental.