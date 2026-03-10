¿Es festivo el Día del Padre? Estas son las comunidades en las que no se trabaja el 19 de marzo

No en todas las comunidades autónomas es festivo el Día del Padre. De hecho, son sólo 5 las que han decidido declarar el 19 de marzo como fiesta.

Desde el 6 de enero no hay un festivo nacional, por lo que la mayoría de trabajadores españoles no han disfrutado de un día extra de descanso desde que terminaron las navidades.

Además, la Semana Santa en 2026 cae entre finales de marzo y comienzos de abril. Es decir, hasta el Viernes Santo (3 de abril) no hay un festivo nacional, aunque en la mayoría de comunidades autónomas también será no laborable el Jueves Santo (2 de abril).

Que el 19 de marzo sea declarado como festivo depende de las comunidades. Son ellas las que deciden cada año si esta fecha les encaja o no en el calendario laboral, teniendo en cuenta el resto de días de fiesta y cómo se reparten.

En estas comunidades es festivo el Día del Padre

Aunque otros años han sido más las comunidades que han declarado no laborable el 19 de marzo, en este 2026 lo han hecho 5:

Galicia

País Vasco

Navarra

Comunidad Valenciana

Región de Murcia

Si vives en una de estas comunidades estás de enhorabuena, porque además el 19 de marzo trae otra noticia positiva: cae en jueves. Aquellos que tienen la posibilidad de pedir el viernes libre en el trabajo podrán disfrutar de 4 días seguidos de descanso, ya sea para organizar un viaje o para pasar estas fechas con sus hijos o padres.

Próximos festivos y puentes en España

Además de la Semana Santa, en la que será festivo el Jueves Santo, el Viernes Santo (el único festivo nacional, recuerda) y el Lunes de Pascua (dependiendo de la comunidad autónoma), hay otros días no laborables en el horizonte que te pueden ser muy útiles.

Una fecha muy suculenta es el Día Internacional de los Trabajadores (1 de mayo), que este año cae en viernes, por lo que tendrás la oportunidad de hacer puente. Otra ocasión que tienes que apuntar en el calendario es el Día de la Hispanidad (12 de octubre), que cae en lunes; un nuevo puente.

Por último hay que mencionar el puente de diciembre. Aunque el Día de la Constitución (6 de diciembre) cae en domingo, muchas regiones lo trasladan al lunes. En esos casos se une al Día de la Inmaculada (8 de diciembre, martes) creando 4 días jornadas seguidas de descanso poco antes de Navidad.