Robbie Williams, Lily Allen, David Byrne o Dani Fernández entre los confirmados para el BBK Live 2026
La 20º edición del festival se celebrará del 9 al 11 de julio en Kobetamendi.

El músico Robbie Williams.GETTY

Se acerca el fin de año y con ello las confirmaciones de festivales de cara a 2026. Recientemente, se anunció el del Viña Rock y algunos artistas se bajaron del cartel por su vinculación con el fondo KKR. 

Después de conocerse las confirmaciones del Madcool, ahora ha sido el turno del BBK Live, el festival bilbaíno que se celebrará del 9 al 11 de julio en Kobetamendi. Para él se contará con nombres internacionales como Robbie Williams, el exlíder de Talking Heads David Byrne, Lily Allen presentando su nuevo trabajo West End Girl, IDLES, Interpol, Charlotte de Witte o Richie Hawtin, entre sus cabezas de cartel. Pero también contará con nombres nacionales de Dani Fernández, Belén Aguilera o Ralphie Choo. 

Entre otros nombres confirmados para la próxima edición del certamen se encuentran también Belle and Sebastian, la M.O.D.A presentando su nuevo disco San Felices, Alabama Shakes, la francesa ZAZ, los DJ Soulwax, el flamenco de Yerai Cortés, el postpunk de Depresión Sonora o el indie de Las Petunias.

Mientras sonidos como IDLES o Interpol pondrán el punto más indie rock al festival, Charlotte de Witte hará lo propio con la electrónica, siendo una de las DJ referentes del género, al igual que los veteranos Soulwax.

En el plano nacional, el cartel combina propuestas más mainstream como Belén Aguilera, Xoel López o Dani Fernández, frente a otras más emergentes y de corte urbano para atraer a nuevas generaciones como Ralphie Choo, Bb trickz, Juicy BAE.

Cuánto cuestan los abonos del BBK Live y dónde comprarlos

Los abonos para el BBK Live ya están disponibles para la preventa con código para aquellos asistentes a ediciones anteriores del festival y estará abierta hasta el miércoles, 17 de diciembre a las 9:59h en la web https://bilbaobbklive.com/. En este periodo se abrirá una preventa con lista de espera que se abrirá desde el lunes 15 de diciembre a las 12h a las 17 de diciembre a las 9:59h.

El acceso a la venta general se abrirá tras cerrarse la preventa, es decir a partir de las 10h del 17 de diciembre en la misma web del festival.

Los precios de los distintos abonos oscilan entre los 149 euros (más gastos) de la preventa del abono fan a los 120 euros (más gastos) del llamado Bono Gaztea solo para menores de 24 años acreditado con DNI. Además, los menores de 11 años previamente acreditados podrán acceder de forma gratuita. Estos son todos los paquetes disponibles en la web:

  • Bono preventa exclusiva asistentes: 145€ + gastos
  • Bono Fan: 149€ + gastos
  • Bono venta general: 160€ + gastos
  • Bono Cuadrilla: 133€ + gastos (por la compra de 5 bonos, se reciben 6)
  • Bono Gaztea: 120€ + gastos (para menores de 24 años, imprescindible presentar DNI en acceso al festival)
  • Camping 4 noches: 38€ + gastos
Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

