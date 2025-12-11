Robbie Williams, Lily Allen, David Byrne o Dani Fernández entre los confirmados para el BBK Live 2026

Se acerca el fin de año y con ello las confirmaciones de festivales de cara a 2026. Recientemente, se anunció el del Viña Rock y algunos artistas se bajaron del cartel por su vinculación con el fondo KKR.

Después de conocerse las confirmaciones del Madcool, ahora ha sido el turno del BBK Live, el festival bilbaíno que se celebrará del 9 al 11 de julio en Kobetamendi. Para él se contará con nombres internacionales como Robbie Williams, el exlíder de Talking Heads David Byrne, Lily Allen presentando su nuevo trabajo West End Girl, IDLES, Interpol, Charlotte de Witte o Richie Hawtin, entre sus cabezas de cartel. Pero también contará con nombres nacionales de Dani Fernández, Belén Aguilera o Ralphie Choo.

Entre otros nombres confirmados para la próxima edición del certamen se encuentran también Belle and Sebastian, la M.O.D.A presentando su nuevo disco San Felices, Alabama Shakes, la francesa ZAZ, los DJ Soulwax, el flamenco de Yerai Cortés, el postpunk de Depresión Sonora o el indie de Las Petunias.

Mientras sonidos como IDLES o Interpol pondrán el punto más indie rock al festival, Charlotte de Witte hará lo propio con la electrónica, siendo una de las DJ referentes del género, al igual que los veteranos Soulwax.

En el plano nacional, el cartel combina propuestas más mainstream como Belén Aguilera, Xoel López o Dani Fernández, frente a otras más emergentes y de corte urbano para atraer a nuevas generaciones como Ralphie Choo, Bb trickz, Juicy BAE.

Cuánto cuestan los abonos del BBK Live y dónde comprarlos

Los abonos para el BBK Live ya están disponibles para la preventa con código para aquellos asistentes a ediciones anteriores del festival y estará abierta hasta el miércoles, 17 de diciembre a las 9:59h en la web https://bilbaobbklive.com/. En este periodo se abrirá una preventa con lista de espera que se abrirá desde el lunes 15 de diciembre a las 12h a las 17 de diciembre a las 9:59h.

El acceso a la venta general se abrirá tras cerrarse la preventa, es decir a partir de las 10h del 17 de diciembre en la misma web del festival.

Los precios de los distintos abonos oscilan entre los 149 euros (más gastos) de la preventa del abono fan a los 120 euros (más gastos) del llamado Bono Gaztea solo para menores de 24 años acreditado con DNI. Además, los menores de 11 años previamente acreditados podrán acceder de forma gratuita. Estos son todos los paquetes disponibles en la web: