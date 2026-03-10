Preguntan a la actriz Victoria Vera por María Pombo y lo que dice de ella deja descolocado a todo el mundo

La polémica por la alta presencia de influencers en la gala de los Premios Goya en detrimento de los actores continúa. En las últimas horas están circulando unas declaraciones de la actriz Victoria Vera, a quien le han preguntado por los creadores de contenido.

"¿Y qué te parece la inclusión ahora del mundo de los influencers en los Goya?", ha inquirido un periodista en la alfombra roja del Festival de Cine de Málaga. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen?", ha respondido la intérprete madrileña.

"No, es que no lo sé. No, yo creo que influencers eran las actrices de los años 30 y 40, que eran las que las mujeres imitaban los peinados y los trajes. Y leían, leían", ha afirmado Victoria Vera.

Seguidamente le han preguntado por la influencer María Pombo. "¿Quién es María Pombo?", le ha dicho de vuelta la actriz. "¡La que lee!", ha exclamado Victoria Vera, con un claro tono sarcástico.

"Ah, ¡Dios mío, qué tristeza!", ha sentenciado antes de irse y dejar de contestar a las preguntas de la prensa. De esta forma se ha referido a la polémica que protagonizó la influencer hace unos meses, cuando María Pombo aseguró que no le gustaba leer.

María Pombo asegura que ahora lee "todos los días"

El pasado mes de septiembre María Pombo habló del hábito de la lectura y su opinión provocó un aluvión de críticas. "Lo voy a decir. Creo que hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer", dijo entonces.

Sus declaraciones fueron comentadas por infinidad de personalidades públicas, desde escritores hasta políticos. La influencer estuvo recientemente en El Hormiguero, donde volvió a reiterar que leer no hace mejores a las personas.

No obstante, María Pombo aseguró en el programa de Antena 3 que ahora había cambiado su percepción del hábito de lectura, y que ahora lee "todos los días". Pese a ello, también confesó que lo había pasado muy mal cuando se desató la polémica.