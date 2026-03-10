Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Zendaya reaparece de blanco y luciendo alianza después de los rumores de boda con Tom Holland
Moda y Belleza
Moda y Belleza

Zendaya reaparece de blanco y luciendo alianza después de los rumores de boda con Tom Holland

La actriz ha asistido al desfile de Louis Vuitton a pocos días del estreno de su nueva película, 'The Drama'. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Zendaya, este martes en el desfile de Louis Vuitton en París
Zendaya, este martes en el desfile de Louis Vuitton en ParísWireImage/Getty Images

Después de meses de rumores sobre una posible boda, el estilista de Zendaya, Law Roach, confirmó que la actriz se había casado con Tom Holland. "La boda ya sucedió", bromeó ante los periodistas de Access Hollywood en la alfombra roja de los Actors Awards, antes conocidos como SAG. 

"Te la perdiste", añadió el estilista, que lleva años trabajando con la protagonista de Euphoria. Los rumores de compromiso empezaron cuando Zendaya se presentó en la alfombra roja de los Globos de Oro 2025 con un gran anillo colocado en el dedo anular de la mano izquierda, donde suelen llevarse los anillos de compromiso en países como Estados Unidos.

Este martes, la actriz ha reaparecido después de las declaraciones de Roach precisamente junto a él para asistir al desfile de otoño/invierno 2026 de Louis Vuitton, firma de la que es embajadora.

Lo ha hecho vestida de blanco, probablemente no como guiño a su comentada boda, sino por la promoción de su nueva película, The Drama, en la que interpreta junto a Robert Pattinson a una pareja en la antesala de los preparativos para su enlace. 

Zendaya, de blanco en el desfile de Louis Vuitton
  Zendaya, de blanco en el desfile de Louis VuittonWireImage/Getty Images

Zendaya combinó una camisa blanca con una balda abullonada asimétrica con bolsillos que han sido especialmente comentados durante la aparición de la actriz, puesto que ha estado gran parte de la mañana con las manos dentro de ellos, haciendo que muchos fans se preguntaran si estaba escondiendo una alianza. 

Sin embargo, los fotógrafos si pudieron captar imágenes de las manos de la intérprete mientras posaba para ellos o dentro del desfile, donde la estrella se sentó en primera fila. 

En ellas se puede observar como además de los anillos que llevaba a juego con los pendientes de aro, Zendaya lucía una alianza de oro en el dedo anular de la mano izquierda. 

Imagen de la mano de Zendaya
  Imagen de la mano de ZendayaWireImage/Getty Images

Esta podría ser la confirmación definitiva a las palabras de Law Roach, aunque ni Zendaya ni Holland, que suelen llevar la discreción por bandera respecto a su vida privada, se han pronunciado al respecto. 

Los intérpretes se conocieron hace una década, en 2016, cuando rodaron Spider-Man, sin que los rumores de una posible relación entre ellos tardaran en surgir. La pareja comenzó a salir en 2021, cuando fueron fotografiados besándose sonrientes en un coche. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA instituto PULEVA de nutrición
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos