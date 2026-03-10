Zendaya reaparece de blanco y luciendo alianza después de los rumores de boda con Tom Holland

Zendaya, este martes en el desfile de Louis Vuitton en París

Después de meses de rumores sobre una posible boda, el estilista de Zendaya, Law Roach, confirmó que la actriz se había casado con Tom Holland. "La boda ya sucedió", bromeó ante los periodistas de Access Hollywood en la alfombra roja de los Actors Awards, antes conocidos como SAG.

"Te la perdiste", añadió el estilista, que lleva años trabajando con la protagonista de Euphoria. Los rumores de compromiso empezaron cuando Zendaya se presentó en la alfombra roja de los Globos de Oro 2025 con un gran anillo colocado en el dedo anular de la mano izquierda, donde suelen llevarse los anillos de compromiso en países como Estados Unidos.

Este martes, la actriz ha reaparecido después de las declaraciones de Roach precisamente junto a él para asistir al desfile de otoño/invierno 2026 de Louis Vuitton, firma de la que es embajadora.

Lo ha hecho vestida de blanco, probablemente no como guiño a su comentada boda, sino por la promoción de su nueva película, The Drama, en la que interpreta junto a Robert Pattinson a una pareja en la antesala de los preparativos para su enlace.

Zendaya, de blanco en el desfile de Louis Vuitton WireImage/Getty Images

Zendaya combinó una camisa blanca con una balda abullonada asimétrica con bolsillos que han sido especialmente comentados durante la aparición de la actriz, puesto que ha estado gran parte de la mañana con las manos dentro de ellos, haciendo que muchos fans se preguntaran si estaba escondiendo una alianza.

Sin embargo, los fotógrafos si pudieron captar imágenes de las manos de la intérprete mientras posaba para ellos o dentro del desfile, donde la estrella se sentó en primera fila.

En ellas se puede observar como además de los anillos que llevaba a juego con los pendientes de aro, Zendaya lucía una alianza de oro en el dedo anular de la mano izquierda.

Imagen de la mano de Zendaya WireImage/Getty Images

Esta podría ser la confirmación definitiva a las palabras de Law Roach, aunque ni Zendaya ni Holland, que suelen llevar la discreción por bandera respecto a su vida privada, se han pronunciado al respecto.

Los intérpretes se conocieron hace una década, en 2016, cuando rodaron Spider-Man, sin que los rumores de una posible relación entre ellos tardaran en surgir. La pareja comenzó a salir en 2021, cuando fueron fotografiados besándose sonrientes en un coche.