Muere el escritor Alfredo Bryce Echenique a los 87 años

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, uno de los últimos representantes del boom latinoamericano, ha fallecido a los 87 años, según confirmaron este martes la Casa de la Literatura Peruana y la Cátedra Vargas Llosa en sus redes sociales.

"Desde la Casa de la Literatura Peruana lamentamos profundamente la partida del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique (1939–2026), una de las voces más representativas de la literatura peruana contemporánea. Su obra, que abarca novela, cuento, ensayo y memorias, dejó una huella significativa en varias generaciones de lectores", señaló la institución literaria en un comunicado.

La triste noticia también fue confirmada por Álvaro Vargas Llosa, el hijo mayor del fallecido escritor Mario Vargas Llosa, que manifestó a través de las redes sociales su "enorme pesar" por la muerte de Bryce Echenique.

Por su parte, el autor peruano Jorge Eduardo Benavides señaló sobre la pérdida de su compañero de oficio que "esta mañana nos ha dejado el queridísimo amigo Alfredo Bryce Echenique".

La prolífica carrera de Alfredo Bryce Echenique

Alfredo Bryce Echenique, nacido el 19 de febrero de 1938 en Lima, y fallecido el 10 de marzo de 2026 en la misma ciudad, vivió en España entre 1984 y 2010, aunque solía pasar largas temporadas en Perú.

Alfredo Bryce Echenique, autor de 'El huerto de mi amada' Getty Images

El literato es autor de novelas como Un mundo para Julius, novela con la que obtuvo el Premio Nacional de Literatura de Perú en 1972, y El huerto de mi amada, que se hizo con el Premio Planeta en 2002.

Pero Bryce Echenique, que a lo largo de su carrera escribió también ensayos y cuentos, fue autor también de las novelas Tantas veces Pedro, La vida exagerada de Martín Romaña, El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz, La última mudanza de Felipe Carrillo, Dos señoras conversan, No me esperen en abril, Reo de nocturnidad, La amigdalitis de Tarzán, Las obras infames de Pancho Marambio y Dándole pena a la tristeza. Esta última se publicó en 2012 y fue su última novela.