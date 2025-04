Carolina Yuste: "El privilegio también conlleva una responsabilidad, si no, te conviertes en un gilipollas"  

"Yo, aparte de mi trabajo, soy una persona que vive en este mundo y tengo colegas que tienen problemas para pagar el alquiler. El privilegio también conlleva una responsabilidad, si no, te conviertes en un gilipollas", ha asegurado Carolina Yuste a su paso por Al cielo con ella, presentado por Henar Álvarez.

A través de las redes sociales del programa, han compartido algunos clips con momentos de la entrevista. Uno de ellos se está comentando en redes y es cuando la dos veces ganadora del Goya responde a si no le da miedo que, en algún momento, dejen de contar con ella, por su posicionamiento político.

"Siempre me lo dicen", ha empezado su respuesta y, entre risas, ha apuntado que tiene a su familia "acojonada". "No venimos de un lugar de un sostén familiar en el que si yo dejo de trabajar, la vida me va bien. No es el caso", ha apostillado.

Ha considerado que no dice "cosas que sean muy locas" o "tremendamente extremistas y que no tengan sentido en común". Para ella, ese tipo de declaraciones que ha venido haciendo a lo largo de su carrera, son "cosas de cajón de madera de pino".

Entonces, ha hecho referencia a otras figuras que, como ella, tampoco han dudado en opinar acerca de según qué temas y con una perspectiva no muy distinta de la suya. Concretamente, ha mencionado los nombres de Ana Belén o de Víctor Manuel.

"Toda esta gente, que vivieron una época muy chunga de nuestro país, se posicionaba y en aquel momento, yo creo, incluso podías tener más miedo realmente a la represalia", ha proseguido. Y ha añadido: "Se nos juzga un poco porque se cree que no nos podemos posicionar en cosas como si lo que hacemos solo fuera eso, lo importante".