Claves de los Goya 2025: 'El 47' y 'La infiltrada', favoritas en una edición con hilo musical propio

Después de viajar a Valladolid, Granada está preparada para celebrar los premios Goya 2025 este sábado 8 de febrero. Será la octava ocasión en la que la gala más prestigiosa del cine español se celebre fuera de Madrid y Leonor Watling y Maribel Verdú serán las encargadas de ejercer de maestras de ceremonias.

Los grandes rostros del cine español se desplazarán hasta el Palacio de Congresos de la ciudad andaluza para entregar unos premios que se presentan bastante abiertos en muchas categorías, aunque El 47 y La infiltrada parten como favoritas con 14 y 13 nominaciones respectivamente.

Además de las estrellas de la gran pantalla y un buen puñado de artistas, también ha confirmado su presencia en la gala el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, además del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Dónde ver la gala y quiénes no faltarán a la cita

Como cada año, RTVE se vuelca con la noche de los Goya y la gala, que arrancará puntual a las diez de la noche se podrá ver a través de La 1 y del streaming de Play. Además, la televisión pública tendrá una programación especial desde las siete y cuarto de la tarde con Elena Sánchez, Carlos del Amor y Rafa Muñoz para no perder de todo lo que sucede en la alfombra roja, mientras que en Play habrá otra retransmisión encabezada por Henar Álvarez y Judith Tiral. Además, también contaremos minuto a minuto todo lo que pase durante la noche en la web de El HuffPost.

En cuanto a la entrega de premios, este año por primera vez dos mujeres ejercen de maestras de ceremonias: Leonor Watling y Maribel Verdú. Además de las presentadoras, la Academia contará con un buen puñado de grandes rostros del cine español para entregar algunos de los galardones.

Maribel Verdú y Leonor Watling son las dos presentadoras de los Premios Goya 2025. GTRES

Entre ellos, Javier Bardem, Antonio Banderas, Ester Expósito, Miguel Ángel Silvestre, Miguel Bernardeau, Malena Alterio, Susi Sánchez, Alejandro Amenábar o J.A. Bayona. También estaba previsto que entregara un galardón Penélope Cruz, pero ha sido baja a última hora por una gripe. Pedro Almodóvar también anunció el viernes que no asistiría a la gala “por un problema de espalda” derivado de un accidente doméstico y tampoco se espera que acudan Tilda Swinton y Julianne Moore.

‘El 47’ y ‘La infiltrada’, favoritas en una edición muy abierta

Después de que hace un año La sociedad de la nieve de JA Bayona arrasara en la gala, en la edición de este año todo parece mucho más abierto y es probable que los galardones estén más repartidos. El 47, de Marcel Barrena, La infiltrada, de Arantxa Echevarría, son las grandes favoritas de esta edición con 14 y 13 nominaciones respectivamente, incluida la de Mejor película en ambos casos.

Para ganar el premio gordo de la noche tendrán que competir con Casa en llamas, La estrella azul y Segundo premio. Sorprendió la ausencia de La habitación de al lado en la categoría reina, ya que la cinta de Almodóvar consiguió diez nominaciones, incluida la de Mejor dirección al cineasta manchego.

También optan al cabezón a Mejor dirección Arantxa Echevarría por La infiltrada Paula Ortiz por La virgen roja, Aitor Arregui y Jon Garaño por Marco e Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez por Segundo premio, la cinta que había sido seleccionada por la Academia para representar a España en los Oscar.

En cuanto a las categorías interpretativas, Carolina Yuste parte como favorita para el Goya a la Mejor actriz por su trabajo como agente de la policía que se infiltra en ETA en La infiltrada. La intérprete comparte nominación con Emma Vilarasau (Casa en llamas), Julianne Moore (La habitación de al lado), Tilda Swinton (La habitación de al lado) y Patricia López Arnáiz (Los destellos).

Mientras, competirán por el Goya a Mejor actor Alberto San Juan (Casa en llamas), Eduard Fernández (Marco), Alfredo Castro (Polvo serán), Urko Olazabal (Soy Nevenka) y Vito Sanz (Volveréis). Fernández, que también protagoniza El 47 es el que más papletes tiene para llevarse el premio.

La música, la otra protagonista

Esta edición de los Goya también está marcada por el carácter protagonista de la música, con dos de las cintas nominadas a Mejor película narrando historias musicales. En el caso de Segundo premio, evocando un momento de la historia del grupo Los planetas, y en el de La estrella azul, contando la aventura de un rockero español en la Latinoamérica de los años 90.

Además, la gala estará cargada de actuaciones musicales que celebrarán el legado artístico de Granada con los artistas granadinos Miguel Ríos, Lola Índigo, DELLAFUENTE, Estrella, Kiki y Soleá Morente. También actuarán en la gala Alejandro Sanz, Zahara, Amaral, Dora y Rigoberta Bandini, que ganó hace un año el Goya a la Mejor Canción Original con su tema Yo solo quiero amor.

En la ceremonia también tendrán su hueco la Orquesta de la Universidad de Granada, el Coro Manuel de Falla y el grupo de baile granadino Soul Dance, todo para que la noche sea redonda y los invitados no olviden que están en la ciudad andaluza.

La Academia ya ha confirmado que los hermanos Morente serán los encargados de entregar al premio a la Mejor Música Original, mientras que Eva Amaral y Jorge Drexler anunciarán el cabezón a la Mejor Canción Original.

Aitana Sánchez-Gijón y Richard Gere, homenajeados con el Goya de Honor y el Goya internacional

Además de celebrar a todos los que consigan su premio en la noche del sábado, la Academia de Cine homenajeará a Aitana Sánchez-Gijón, que este año recibirá el Goya de Honor. Es el primer cabezón de la actriz después de 38 años de carrera en los que ha dejado interpretaciones memorables en cine, televisión y teatro.

"Una actriz seria, competente, entregada, cercana y que sabe otorgar a sus trabajos verdad, sinceridad y profundidad", la definió el presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite. La propia Sánchez Gijón, que ha declarado que está “abrumada y feliz” por el reconocmiento, también fue presidenta de la Academia, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el cargo en 1998.

Tras conocer la noticia, Sánchez-Gijón aseguró que no podía evitar acordarse de todos los compañeros que la han acompañado en el camino. “He tenido el privilegio de trabajar con grandes actores, de los que he bebido, y también he trabajado con actores y actrices jóvenes, y este intercambio generacional es muy importante", reflexionó.

La actriz Aitana Sánchez-Gijón, Goya de Honor 2025 Se trata del primer premio Goya de la actriz en 38 años de carrera.

Junto al Goya de Honor, la Academia también entregará el Goya Internacional a otro rostro icónico de la gran pantalla: Richard Gere. El actor, que vive en España desde el pasado otoño, toma el testigo de Cate Blanchett, Juliette Binoche y Sigourney Weaver y recibirá el galardón cuando se cumplen 50 años de su prolífica carrera.

"Días del cielo, Oficial y caballero, American Gigolo, The Cotton Club, Pretty Woman y el musical Chicago, por el que gano el Globo de Oro, son sólo algunos de los muchos títulos indisolublemente ligados a Richard Gere, en la memoria y las emociones de espectadores de todo el mundo en las últimas décadas", valoró la Academia tras anunciar la noticia.

Richard Gere, Premio Goya Internacional 2025 Lo recibirá en la gala del 8 de febrero en Granada.

Además de entregar estos dos galardones ya asignados, la Academia también ha informado de que prepara un gran homenaje para una de las grandes estrellas del cine español, Marisa Paredes, que falleció el pasado diciembre y que ya recibió hace unos años el Goya de Honor.

La polémica de ‘Emilia Pérez’ también llega a los Goya

Aunque no suele ser habitual, la categoría de Mejor película europea también ha acaparado parte del protagonismo en los días previos a la gala por la polémica que rodea a Emilia Pérez desde que se rescataron los tuits racistas de Karla Sofía Gascón.

Después de que se confirmara que la actriz española no estaría en los eventos que se celebran estos días en Los Ángeles tras ser apartada de la campaña de la peliícula, la más nominada para los Oscar 2025, se planteó la posibilidad de que representara a Emilia Pérez en Granada.

Sin embargo, fuentes del equipo de producción de la película confirmaron a EFE el jueves que Gascón no estaría en la gala de los Goya para evitar seguir avivando la polémica. Tal y como explicaron, la decisión se había tomado después de hablar con la intérprete madrileña, nominada al Oscar a Mejor actriz.

Karla Sofía Gascón no irá a los Goya para evitar que siga la polémica sobre sus tuits racistas En las últimas horas también se ha conocido que la editorial Dos Bigotes ha suspendido la publicación de su novela autobiográfica.

"He sido transparente porque no tengo nada que esconder. Durante el tiempo, me sentí perdida en mi transición, buscando aprobación en los ojos de los demás. Pero hoy, por fin sé quién soy. Solamente busco la libertad de existir sin miedo, de crear arte sin barreras y de seguir adelante con mi nueva vida. Me quieren aplicar el cancel culture”, manifestó Gascón a través de su Instagram en los últimos días.

La actriz ha visto como incluso el director de la película Jacques Audiard, le ha dado la espalda en los últimos días en un esfuerzo para evitar que la polémica de Gascón afecte a las opciones de la película y de otra de sus actrices, Zoe Saldaña. Ante las reacciones, la intérprete madrileña ha asegurado en su Instagram que permanecerá en silencio para no perjudicar a la película en estas semanas clave de la temporada de premios.