El creador de 'El ministerio del tiempo', rotundo sobre Pedro Sánchez tras el adelanto electoral

Javier Olivares, guionista y creador de la serie El Ministerio del Tiempo, ha compartido en su cuenta de Twitter la lectura que hace sobre el adelanto electoral anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Convocar elecciones en julio tras lo de ayer no me parece propio de una gran estrategia política. Sencillamente me parece un ejercicio de nobleza", ha escrito Olivares sobre la decisión de Sánchez de convocar a las urnas el 23 de julio. "Es decir que si esto no da más de sí, para qué estirarlo...", ha agregado.

En sucesivos tuits, el guionista señala que no duda de que "es un paso para aclarar posiciones en la izquierda", así como "dentro del PSOE", aunque desliza: "Poco tiempo me parece para ello".

"Mi opinión es que ha sido el mejor presidente en las circunstancias más difíciles", señala en otro mensaje del hilo. "Los medios no lo reconocerán (fieles a sus amos). la Historia, sí", agrega, antes de incidir en que "los españoles no tenemos memoria". "No nos acordamos de nuestros ancianos en Madrid, ni de cómo han hundido el sector del taxi, ni de la Sanidad...", cita.

"Fue audaz cuando tuvo que dejar la jefatura del PSOE, cuando dimitió como diputado para no facilitar el poder a Rajoy, en su presencia en Europa... ¿Por qué no serlo ahora?", pregunta retóricamente Olivares.

"Lástima que en su entorno la audacia no sea la misma. Lástima que a su izquierda se esté más al chiste de Twitter y a una supuesta pureza intelectual tan lejana de la calle y de la realidad", opina. Puedes leer su hilo completo aquí.