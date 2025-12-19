Los líderes de la UE ayudarán a Ucrania con un préstamos de 90.000 millones de euros sin recurrir a los activos rusos

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha confirmado que la Unión Europea financiará a Ucrania con un préstamo de 90.000 millones de euros, aunque no recurrirá de momento a los activos rusos congelados en el bloque, después de que los líderes de los Veintisiet hayan aparcado esta opción por las dificultades aparejadas a ese plan.

"Tenemos un acuerdo", ha señalado el ex primer ministro portugués en un mensaje en redes sociales, tras 16 horas de cumbre europea en Bruselas marcada por las diferencias sobre recurrir a la liquidez de los activos inmovilizados por las sanciones de la UE para un potencial "préstamo de reparación". Costa ha indicado que la UE "proporcionará 90.000 millones de euros a Ucrania para 2026 y 2027".

"Nos comprometimos y cumplimos", ha remachado Costa, después de que los líderes de la UE llegaran a la cumbre en Bruselas, con diferencias sobre recurrir a la liquidez de los activos inmovilizados. Durante la maratoniana cita, los jefes de Estado y de Gobierno no han podido salvar las diferencias por los riesgos asociados a la operación propuesta por la Comisión Europea y que la mayoría de líderes respaldaba como la única viable en la mesa.

A las dudas expresadas por Bélgica se habrían sumado otros países, pese a que en buena parte del encuentro el foco estuvo puesto en el uso de los activos rusos, mientras desde la Comisión Europea se negociaba con Bélgica una propuesta de conclusiones que encajara con las exigencias del Ejecutivo de Bart De Wever.

"Es un mensaje decisivo para el fin de la guerra, porque el presidente ruso, Vladimir Putin, sólo hará concesiones cuando se dé cuenta de que su guerra no dará frutos", ha dicho el canciller alemán, Friedrich Merz, en un comunicado difundido minutos después de que los 27 líderes llegaran al acuerdo para el préstamo sin intereses a Kiev.

El conservador alemán, además, ha destacado que los activos rusos congelados "seguirán bloqueados hasta que Rusia haya pagado las reparaciones a Ucrania" y ha querido dejar claro que Kiev no tendrá que devolver el préstamo a los europeos hasta que Rusia pague esas reparaciones. "Si Rusia no paga las reparaciones, utilizaremos, en plena conformidad con el Derecho internacional, los activos rusos inmovilizados para devolver el préstamo", ha defendido Merz.

La Unión Europea va a proporcionar así de forma "urgente" un préstamo de 90.000 millones de euros con "deuda mancomunada" para los próximos años, según ha descrito el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha puesto en valor el compromiso de "seguir trabajando" en la posibilidad de los activos rusos congelados.

Sánchez, además, ha indicado que en una reunión bilateral por la mañana con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha defendido que la Unión "debe apoyar financieramente" a Ucrania "por razones morales, por razones de justicia y también porque es legal".