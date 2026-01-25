David Uclés y Antonio Maíllo anuncian que no participarán finalmente en las jornadas '1936: La guerra que perdimos' tras varios desacuerdos

El que para muchos es el escritor del año, David Uclés, galardonado con el Premio Nadal 2026 por su novela 'La ciudad de las luces muertas', ha anunciado que no participará finalmente en las jornadas '1936: La guerra que perdimos', por la presencia de figuras como el ex de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, o el expresidente popular José María Aznar, así como por otras discrepancias.

No ha sido el único en anunciar que se retira del evento que se celebrará en la capital andaluza, coordinado por Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra. También ha comunicado su marcha el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, quien lo hizo público a través de una publicación en 'X' (antes conocido como Twitter).

"Agradezco la invitación que se me hizo para una mesa redonda con otras organizaciones políticas, espacios que uso con normalidad para defender mis opiniones y a pesar de que, o precisamente por ello, no compartía en absoluto el título de las jornadas: en realidad, "Unos perdieron más que otros en la Guerra Civil", ha señalado Maíllo.

Y es que, según ha continuado, lo que más le ha impactado (y de forma negativa) ha sido la forma de anunciar las jornadas, "de la que he tenido conocimiento en redes: un cartel con el título y una relación de participantes que pareciera una especie de 'abajo firmantes' que sostiene la tesis de que la equidistancia que sugiere el título, que no solo no comparto, sino que combato porque es un intento de revisar la lectura trágica y desigual de la guerra civil española".

"Defender la palabra y los debates que se acompañen también exige sensibilidad por los organizadores para no frivolizar ni establecer de antemano las reglas del juego sobre un debate que va a seguir dándose en nuestro país. Ojalá que para bien y desde los principios de justicia, verdad y reparación y no repetición como defiende Izquierda Unida, la organización a la que represento", ha sentenciado finalmente el político en las redes.

Uclés tampoco asistirá al acto: "Creo que el título acertado hubiera sido la guerra que sufrimos todos, que es lo que yo defiendo en mi libro"

"Vi que en el cartel, además de escritores o articulistas, figuraban políticos que han hecho zancadillas a valores democráticos y a medidas que nos conforman como una sociedad moderna y empática", ha explicado al diario 'El País' el escritor español.

"Creo que el título acertado hubiera sido la guerra que sufrimos todos, que es lo que yo defiendo en mi libro, donde trato la intrahistoria del conflicto. Pero no la perdimos todos. Ahí hay un matiz muy importante: la guerra la ganaron los mismos que la provocaron, y se lucraron de ella durante 40 años", ha defendido el mismo, antes de señalar que no quería que su nombre apareciese en ese cartel.

"Da la impresión de que todos los que figuran en el cartel comulgamos con esa idea, como abajofirmantes, y sé de primera mano que no es así", ha sentenciado, antes de dejar caer que aceptó el acto sin darle mucha importancia en un inicio, pero que tras una revisión y conocer todos los detalles, decidió retirarse para evitar que su nombre se asociara a un planteamiento que no comparte.