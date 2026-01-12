De estudiar veterinaria a triunfar en 'La Casa de Papel' gracias a un partido de baloncesto: "Me encontraron en la calle"

El actor serbio Darko Perić, especialmente conocido por su papel de Helsinki en La Casa de Papel, ha conseguido triunfar en el mundo de la interpretación pese a que no siempre estuvo orientado hacia esa profesión.

Tal y como ha explicado el propio Perić en el pódcast La Fórmula del Éxito de Uri Sabat, el actor salió de su país rumbo a Rumanía para estudiar veterinaria. Y precisamente fue allí donde se dio cuenta que quería dedicarse a estudiar arte dramático.

"Allí encontré unas personas también de Serbia que estudiaban en la academia de teatro y cine. Empecé con ellos haciendo cortometrajes y estaba siempre con ellos", ha detallado el exitoso actor.

Sin embargo, su camino al éxito no ha sido nada sencillo. De hecho, estuvo en parte acompañado de la suerte. Darko Perić fue descubierto por una representante de actores de la forma más inesperada: mientras que jugaba un partido de baloncesto en la calle.

"El baloncesto es catalizador de muchas cosas en mi vida. La representante que me descubrió aquí fue jugando al baloncesto en una cancha. A mí me encontraron en la calle", ha precisado el actor que interpreta a Helsinki en La Casa de Papel.

Diez años trabajando en España hasta la llegada del papel de Helsinki

Respecto a cómo le cambió la vida su papel en la Casa de Papel, Darko Perić ha destacado que esa oportunidad le llegó después de estar bastante tiempo trabajando en España haciendo cameos en otras series exitosas.

"Helsinki llegó a mi vida a través de un casting creo que en 2017. Yo había empezado a trabajar en España en 2007. Llegó diez años después de estar picando piedra aquí y salir en series míticas como Águila Roja, Aída o La que se Avecina", ha señalado el actor serbio.

Esa dilatada experiencia le ha permitido a Darko Perić poder observar que la química en los rodajes es una de las claves para que un proyecto funcione. "Es todo química. El cine y el deporte colectivo tienen eso en común. Es lo que tenían La Casa de Papel y Juego de Tronos", ha subrayado.