Rosa Vásquez, doctora en Química, deja que miles de abejas le cubran la cara en el Amazonas: "Saben lo que sientes, te aceptan tal como eres"

Abejas sobre el cuerpo de una persona, en una imagen de archivo

Rosa Vásquez Espinoza es una química peruana y activista medioambiental cuyo principal objetivo es proteger a los polinizadores silvestres y la Amazonía. Con ese objetivo, creó Amazon Research Internacional, una organización sin ánimo de lucro que trabaja en toda la cuenca del Amazonas para proteger la biodiversidad, fortalecer las comunidades y desarrollar la resiliencia climática.

Sin embargo, en el mundo actual, las buenas intenciones no son suficientes. Es necesario enviar a la ciudadanía mensajes e imágenes potentes para poder captar la atención del conjunto de la población.

Para lograr que su mensaje de preservación de la biodiversidad llegara a todos los rincones del mundo, Rosa Vásquez Espinoza optó por dejar que miles de abejas le cubrieran la cara en el Amazonas.

La especie no fue elegida al azar. La química optó por las abejas debido a que, según ella, están infravaloradas pese a producir medicina y ser muy importantes para la supervivencia de la humanidad. "Saben lo que sientes, te aceptan tal como eres", ha asegurado la peruana.

Una muestra de armonía con la naturaleza

La activista medioambiental trató de transmitir con su llamativa acción que es totalmente posible para los seres humanos poder vivir en total armonía con la naturaleza, sin dañarla y respetándola.

Tal y como recoge el medio de comunicación alemán FOCUS, Rosa Vásquez Espinoza ha recordado el momento en el que las miles de abejas se pusieron en su cara expresando que "el zumbido de fondo se hacía cada vez más fuerte, hasta el punto de que me resultaba imposible ignorarlo por mucho que lo intentara".

"Habíamos estado inspeccionando colmenas para encontrar una familia de abejas ideal para una sesión fotográfica de National Geographic. Ana Elisa Sotelo, una brillante fotógrafa peruana, estaba allí para documentar mi trabajo sobre el terreno", ha explicado la química.

La apuesta era arriesgada, ya que Rosa Vásquez estaba a dos horas en barco de la ciudad más cercana (y por lo tanto, también del hospital más próximo). Pero todo salió bien y mereció la pena.

Respecto a la idea, la activista medioambiental ha detallado que "habíamos pensado en cómo llamar la atención del mundo y animar a todos a detenerse y observar más de cerca estas formas de vida a menudo ignoradas, que son tan importantes para la revitalización del Amazonas a través de la polinización, la regeneración, la economía sostenible y la conservación de las culturas indígenas".