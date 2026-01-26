De la vuelta de 'Peaky Blinders' a la serie sobre Raphael: todas las producciones que llegarán a Netflix en 2026

La mayoría de usuarios de Netflix tendrán ya en su horizonte que este 29 de enero se estrena la cuarta temporada de Los Bridgerton y están intentando recuperarse todavía del final de Stranger Things. Pero además de la ya mítica serie romántica basada en los libros de Julia Quinn, la plataforma de streaming tiene un buen puñado de títulos para estrenar en 2026.

Algunos de los más esperados ya tienen fecha. Es el caso de la película Peaky Blinders: el hombre inmortal, que retoma la historia de Thomas Shelby y que se estrena el 20 de marzo con Cillian Murphy a la cabeza.

Todavía menos habrá que esperar para ver Salvador, la nueva serie protagonizada por Luis Tosar y Claudia Salas en la que el actor gallego interpreta a un padre que intenta entender por qué su hija se integra en un grupo de extrema derecha. Tal y como explicó Tosar durante la presentación de los nuevos títulos en Madrid, espera que esta nueva producción que se estrena el 6 de febrero sirva para pensar.

“Que la gente participe de este ejercicio muy pegado a la actualidad. La gente se ha visto obligada a buscar pertenencia y algunos la han encontrado en grupos nazis. ¿Por qué?”, detalló Tosar sobre la premisa de la serie.

De Rafa Nadal a Raphael

Son muy diferentes, pero son dos de los grandes proyectos de Netflix para 2026. Por un lado, Rafa, el documental sobre Rafa Nadal que abre una ventana al día a día del mejor tenista español de la historia, del que apenas se sabe nada más allá de que se verán facetas hasta ahora desconocidas del deportista.

Algo más se sabe de Aquel, la serie sobre Raphael que narra la vida del artista desde sus inicios hasta alcanzar la cima del éxito. Javier Morgade y Carlos Santos encarnarán al cantante, que ha participado en varias decisiones de la producción, en dos etapas diferentes de su vida.

Raphael, en la presentación en Madrid SHARON LÓPEZ

“Tuve oportunidades para hacerlo antes, pero quería asegurarme de que fuera lo que esperaba. Estoy orgulloso”, comentó el propio Raphael durante la presentación. Además, aseguró que Morgade había sido “un hallazgo”. “Lo elegí yo. Me interesaba la persona que me iba a interpretar. Me ha emocionado muchísimo”, destacó el cantante.

Del cine a las series que están en pleno rodaje

En los próximos doce meses habrá proyectos para todos los gustos, tanto en materia de series como de cine. Es el caso de Mi querida señorita, el remake de la película de José Luis López Vázquez producida por Los Javis y con guion de Alana Portero.

También será el año de El Niño, la cinta que lleva a la pantalla la novela de Fernando Aramburu protagonizada por Belén Cuesta y Karra Elejalde. Durante la presentación, los intérpretes hablaron de lo bonito que había sido el proyecto y de lo que más les había costado. “Lo que más me impactó fue la capacidad de ella de seguir adelante”, confesó Cuesta.

Habrá más adaptaciones literarias, como El problema final, una miniserie de cuatro capítulos basada en la novela de Arturo Pérez Reverte protagonizada por José Coronado, Maribel Verdú y Martiño Rivas. Los tres intérpretes acudieron a la presentación de la temporada y aseguraron que había sido un placer rodar en escenarios naturales. “Vino a visitarnos al rodaje y fue encantador”, añadió Rivas sobre el visto bueno del escritor.

Carmen Machi, Javier Gutiérrez y Javier Cámara SHARON LÓPEZ/NETFLIX

Los que busquen comedia tendrán 53 domingos, de Cesc Gay, con un reparto de lujo formado por Alexandra Jiménez, Carmen Machi, Javier Cámara y Javier Gutiérrez.

La mayoría de los títulos anunciados por Netflix todavía no tienen fecha de estreno y, de hecho, algunos todavía están rodándose. Es el caso de En nombre de otro, el nuevo proyecto de Oriol Paulo protagonizado por Mario Casas, Nicolás Francella y Blanca Suárez, que ha asegurado que no puede desvelar demasiado de la trama para no hacer spoiler pero “nada es lo que parece”.

Blanca Suárez, Mario Casas y Nicolás Francella SHARON LÓPEZ/NETFLIX

También acaba de arrancar el rodaje de Lobo, una serie sobre Manuel Blanco Romasanta, considerado el primer asesino en serie de España. Ubicada en la Galicia Rural del siglo XIX, Luis Tosar es el encargado de dar vida a este criminal mientras que Tristán Ulloa es quien tratará de pararlo.

El documental sobre Miguel Ángel Blanco

Netflix también ha anunciado el estreno a lo largo del año de un documental sobre el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. Dirigido por Juanjo López y Jon Sistiaga, la plataforma había mantenido hasta ahora en secreto este proyecto dada la sensibilidad del tema.

La producción se titula Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo y en el participan rostros de la sociedad vasca y de la política como el expresidente José María Aznar, además de rememorar la ola de solidaridad que recorrió España.

Las series que vuelven con nuevas temporadas