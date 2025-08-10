Descubren un barco pirata con tesoro de 138 millones de euros repleto de oro, perlas y 200 esclavos

Las aguas del noreste de Madagascar han revelado un secreto enterrado durante más de tres siglos: los restos de la Nossa Senhora do Cabo, una embarcación portuguesa capturada en 1721 y hundida poco después. Dicho navío estaba cargado con oro, perlas, marfil y objetos religiosos de incalculable valor.

El 8 de abril de 1721, la Nossa Senhora do Cabo navegaba rumbo a Lisboa desde Goa, en la India. Contaba con el virrey saliente de la India portuguesa y el arzobispo de Goa a bordo. La nave, fue debilitada por una tormenta y más tarde interceptada por el temido pirata Olivier Levasseur, apodado “El Buitre”.

El abordaje fue rápido y brutal. Los piratas se hicieron con lingotes de oro, cofres de perlas, crucifijos, estatuillas talladas en marfil y una placa con la inscripción “INRI” en letras doradas. A bordo viajaban también unos 200 esclavos mozambiqueños, cuyo destino final sigue siendo un misterio.

Un refugio pirata

Tras el saqueo, la tripulación pirata llevó la presa a Nosy Boraha, conocida entonces como Île Sainte-Marie, un enclave utilizado entre 1700 y 1730 como base por decenas de corsarios europeos.

La isla, protegida de incursiones coloniales, permitía ocultar y repartir el botín con seguridad. En sus bahías se han localizado al menos cuatro naufragios de esa época, varios de ellos piratas.

Un tesoro bajo la arena

La excavación submarina permitió recuperar más de 3.300 artefactos, entre ellos monedas de oro con inscripciones árabes, porcelana asiática, figuras marianas, cruces y cerámica. El valor estimado del botín supera los 138 millones de euros en la actualidad.

Además, se hallaron restos humanos y objetos personales que podrían pertenecer a miembros de la tripulación o a esclavos que perecieron durante o después del ataque. El viaje terminó en tragedia con el virrey liberado tras un rescate, pero el arzobispo desapareció sin dejar rastro.

La investigación

Buena parte del casco sigue sepultada bajo la arena, lo que hace pensar que aún hay más piezas por recuperar. El equipo de arqueólogos marinos planea continuar la exploración pese a las dificultades técnicas de trabajar en un entorno inestable.

Según el Muy Interesante, el hallazgo, realizado en la isla de Nosy Boraha, confirma uno de los episodios más legendarios de la piratería en el océano Índico. Además, ofrece información valiosa sobre las rutas comerciales y la violencia del sistema colonial en el siglo XVIII.