Dos 'extriunfitos', la hija de Bimba Bosé o funambulista: estos son los 18 participantes del Benidorm Fest 2026

El momento ha llegado... por adelantado. Este jueves 9 de octubre, RTVE ha desvelado la lista de los 18 participantes en el Benidorm Fest 2026. Lo habitual es que el ente público lo anunciara más adelante, pero habían confirmado que para esta edición iban a comunicar a los seleccionados más pronto, y así ha sido.

Para hacerlo tuvo lugar una prensa celebrada en los estudios de RTVE en Prado del Rey en la que María Eizaguirre, directora de comunicación y participación de RTVE, ha ido presentado a todos los participantes en el Benidorm Fest. Junto a ella estuvieron los directores del certamen, César Vallejo y Ana María Bordas, y el director de TVE, Sergio Calderón.

En declaraciones recogidas por Europa Press, César Vallejo, señaló que la quinta edición del Benidorm Fest va a consolidar este certamen en el que se elige a la persona que va a representar a España en Eurovisión, añadiendo que "es el camino para tener un festival de referencia en España que sea la cita anual de la música".

Sin más dilación, María Eizaguirre ha ido desvelando a los elegidos, que van a participar en las semifinales de los días 10 y 12 de febrero de 2026 y en la gran final del 14 de ese mismo día. Será en esa gala en la que saldrá el cantante o el grupo que estará en Austria en mayo de 2026, si es que finalmente España mantiene su participación en el festival de la canción europea. En esta edición el aliciente es también económico porque el ganador se llevará 150.000 euros, lo que sin duda hace más atractiva la participación.

Desconocidos y otros muy conocidos

La primera elegida es Asha, cantante y compositora nacida en Marruecos que destaca por su fusión de géneros urbanos, multilingüismo y el flamenco reguetonero. Ha colaborado con C. Tangana o Danna Paola, entre otros artistas.

La segunda es Atyat, de madre cordobesa y padre egipcio. Es cantante, actriz y bailarina y ha participado en musicales como Grease o Chicago. Asimismo, Dani J es un artista versátil e innovador de la música latina actual, que ha sido reconocido como el bachatero más importante de Europa y que lleva más de una década fusionando con otros estilos como el pop, el flamenco, el trap y el R&B.

Pero hay más, mucho más, como el Dora & Marlon Collins. Ella es conocida, además de por ser hija de Bimba Bosé y por tanto sobrina nieta del artista Miguel Bosé, por su carrera como cantante, donde ha destacado desde adolescente. Su apuesta para el Benidorm Fest es pop contemporáneo.

Otro viejo conocido es Diego Cantero, el artista que está detrás de Funambulista y que también es un reconocido compositor, algo que también es Greg Taro, que compite en solitario tras la disolución de Urban Lights, grupo que había formado por con su hermano Álvaro Soler.

La lista sigue con Izan Llunas, hijo y nieto de artistas con experiencia en este tipo de concursos. Su abuelo Dyango, ganó el Festival de Benidorm en 1976 y su padre, Marcos Llunas, quedó sexto en Eurovisión 1997 con la canción Sin rencor.

De una saga también proviene Miguel Hezog Jr., finalista de Tu cara me suena e hijo de Mikel Herzog, intérprete de la icónica canción El Tractor Amarillo y representante de España en Eurovisión en 1998.

Kenneth, de origen venezolano, participa en el Benidorm Fest tras una carrera que empezó pronto al quedar finalista de La Voz Kids España con 11 años. Su estilo es el Afrobeat con influencias del R&B, dancehall, urbano y la electrónica. Por su parte, Kitai es una banda de rock formada por la vocalista Kenya Saiz, el batería Deivhook, el bajista Fabio y el guitarrista Edu.

¿Recuerdas la canción Llorando por ti? Salió en 1995 por obra y gracia de Minerva Pérez, que ahora participa en el certamen musical como KU Minerva. Y la que también regresa es Luna Ki, que vuelve al Benidorm Fest cuatro años después de su retirada de este certamen.

Julia Medina y Álvaro Mayo, conocido como MAYO, son dos exparticipantes de OT que van a intentar llevarse la victoria en el certamen, al igual que la actriz y cantante María León, el grupo argentino Miranda!, que participa con Bailamamá. La coplera eléctrica Rosalinda Galán o el grupo The Quinquis, formado por Marcos Miranda, Reys y Maxi son otros de los concursantes. Detrás de Reys está Sergio Sastre, cofundador, guitarrista y teclista de Miss Caffeina, que participó en la tercera edición del Benidorm Fest con Bla Bla Bla. Y para terminar, el productor, compositor y DJ Tony Grox y la cantante Lucycalys unen fuerzas para tratar de lograr llevarse el trofeo, el dinero del premio y poder representar a España en Eurovisión 2026.